30 "удачных" находок из комиссионок

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Ни для кого не секрет, что комиссионные магазины — настоящие сокровищницы, где всегда можно найти что-то любопытное и нужное, а порой даже ценное. Вот только чтобы найти это, придется перерыть горы хлама, среди которого встречаются совершенно безумные и забавные штуки, и именно им посвящен популярный инстаграм "Искусство комиссионок" с 213 тысячами подписчиков.
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2. "На фотографии я и моя находка из комиссионки — фотография незнакомки, которая выглядит в точности как я, только с прической "пчелиный улей"
9. "Как перехитрить кошек: советы, хитрости и методики, которые помогут убедить кошачьих в вашей жизни в том, что ваши желания — это их желания"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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