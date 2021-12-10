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30 "удачных" находок из комиссионок

30 "удачных" находок из комиссионок (31 фото)

Автор:
10 декабря 2021 20:10
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   барахолки   комиссионка   находки   покупки   секонд-хенд   странные вещи   
740
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Ни для кого не секрет, что комиссионные магазины — настоящие сокровищницы, где всегда можно найти что-то любопытное и нужное, а порой даже ценное. Вот только чтобы найти это, придется перерыть горы хлама, среди которого встречаются совершенно безумные и забавные штуки, и именно им посвящен популярный инстаграм "Искусство комиссионок" с 213 тысячами подписчиков.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   барахолки   комиссионка   находки   покупки   секонд-хенд   странные вещи   
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6  комментариев
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182
Шурман Час назад
Раньше ходил по ним а потом перестал , очень много интересных вещей но дом захламлять не хочу , из последнего что купил это парусник 75 см длина и высота 50 . Глобус хотел купить , жена еле за уши оттащила , она уже представила как эта старинная махина будет посреди зала стоять
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14k
Андрей Ватрушкин 50 минут назад
Если следовать новостным трендам, это сумочка из человеческой кожи и с человеческими глазами. Жик - блеск! Не юмор.
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18k
babuby Час назад
На 11 фотке - Бивас и Батхед?
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Porky Pig

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