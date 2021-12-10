30 "удачных" находок из комиссионок

Ни для кого не секрет, что комиссионные магазины — настоящие сокровищницы, где всегда можно найти что-то любопытное и нужное, а порой даже ценное. Вот только чтобы найти это, придется перерыть горы хлама, среди которого встречаются совершенно безумные и забавные штуки, и именно им посвящен популярный инстаграм "Искусство комиссионок" с 213 тысячами подписчиков.