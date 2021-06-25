35 странных и смешных товаров, которые выставили на продажу онлайн

В интернете можно продать все что угодно… Но стоит ли? На этот вопрос отвечает сообщество r/WTFgaragesale на Reddit, посвященное смешным, безумным, жутким и откровенно омерзительным штукам, которые люди пытаются продать в интернете: от кресла из мячиков для тенниса до использованных вставных зубов.
1. Найдено на гаражной распродаже за 1 доллар: "И это история о том, как Лягушка-Сисюшка стала самой ценной вещью в нашем доме"
"Пока женщина рожала, мужчине к яйцам привязывали веревку, и когда женщина испытывала боль, она тянула за нее, и мужчина разделял ее боль, пока рождался их общий ребенок, это старая традиция"
4. Как тонко намекнуть гостям, что следовало бы разуться у порога: "Обувь сняли, уткое*ы".
11. "Пончо и шапка 49,95 долларов, пончо 29,99. Очень рада, что всем так нравится модель, но мне бы все-таки хотелось их продать"
13. "Мы атеисты, но наш сын был верующим. В этом кресле он сидел, когда вознесся. Продаем, потому что оно больше не подходит к обстановке. Без торга"
24. "Четыре зуба, б/у. Служили верой и правдой, никогда не подводили. Чехол прилагается, возможна доставка".
28. "Ох**нительно большая свечка, 800 долларов. Собирал ее из воска 14 лет, дешево не отдам"
31. Водка, наполненная сигаретным пеплом, заполнялась с 1989 по 1993 год. 191 доллар 39 центов
"Могу выполнить на заказ с любыми пожеланиями (дети-сосисочки, беременная сосиска, сосиска рок-звезда и т.д.)"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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