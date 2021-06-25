35 странных и смешных товаров, которые выставили на продажу онлайн

В интернете можно продать все что угодно… Но стоит ли? На этот вопрос отвечает сообщество r/WTFgaragesale на Reddit, посвященное смешным, безумным, жутким и откровенно омерзительным штукам, которые люди пытаются продать в интернете: от кресла из мячиков для тенниса до использованных вставных зубов.