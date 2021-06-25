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35 странных и смешных товаров, которые выставили на продажу онлайн

35 странных и смешных товаров, которые выставили на продажу онлайн (36 фото)

Автор:
25 июня 2021 22:44
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   барахолка   покупки   смешные объявления   странные вещи   
551
36

В интернете можно продать все что угодно… Но стоит ли? На этот вопрос отвечает сообщество r/WTFgaragesale на Reddit, посвященное смешным, безумным, жутким и откровенно омерзительным штукам, которые люди пытаются продать в интернете: от кресла из мячиков для тенниса до использованных вставных зубов.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   барахолка   покупки   смешные объявления   странные вещи   
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Ego sum qui sum 3 часа назад
интереснее поглядеть на покупателей
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