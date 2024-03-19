«Ну очень неприятная ситуация»: в Саратовской области женщина провалилась в подвал вместе с ванной и унитазом

Один из домов в городе Энгельс уже три года стоит с затопленным водой подвалом. Его жители говорят, что неоднократно жаловались властям на сырость и плесень, писали во все инстанции, но безрезультатно

А вчера в этом доме случилось локальное ЧП - к хозяйке квартиры на первом этаже пришла её подруга. Она отправилась мыть руки и провалилась в подвал, вместе с ванной и унитазом. Вытаскивать её пришлось сотрудникам МЧС. Ну а владелица жилплощади просто в шоке

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Ей 50-55 лет. У неё, конечно, есть синяки, рука поцарапана, но перемолов нет. Она больше испугалась. Сегодня с утра люди работают, но у нас пока всё затоплено: в подъезде, в квартире. Я не могу понять, как это произошло. Подъезд затапливало, но в квартире такого не было. Для меня это, конечно, шок. Там дыра в полу, туда полностью провалилась ванная, унитаз. Сейчас всё это находится под водой, затоплено. Я в такой прострации. Ну очень неприятная ситуация.

Осторожно, мат: