«Ну очень неприятная ситуация»: в Саратовской области женщина провалилась в подвал вместе с ванной и унитазом

После этого местная мэрия признала жилплощадь непригодной.
Один из домов в городе Энгельс уже три года стоит с затопленным водой подвалом. Его жители говорят, что неоднократно жаловались властям на сырость и плесень, писали во все инстанции, но безрезультатно
А вчера в этом доме случилось локальное ЧП - к хозяйке квартиры на первом этаже пришла её подруга. Она отправилась мыть руки и провалилась в подвал, вместе с ванной и унитазом. Вытаскивать её пришлось сотрудникам МЧС. Ну а владелица жилплощади просто в шоке
Ей 50-55 лет. У неё, конечно, есть синяки, рука поцарапана, но перемолов нет. Она больше испугалась.
Сегодня с утра люди работают, но у нас пока всё затоплено: в подъезде, в квартире. Я не могу понять, как это произошло. Подъезд затапливало, но в квартире такого не было. Для меня это, конечно, шок. Там дыра в полу, туда полностью провалилась ванная, унитаз. Сейчас всё это находится под водой, затоплено. Я в такой прострации. Ну очень неприятная ситуация.
Осторожно, мат:
Источник:
В августе прошлого года дом осматривали эксперты:
Дом аварийным не признали, а в квартире аварийными признали отдельные участки. Мы с соседкой подали 9 февраля заявление на межведомственную комиссию. И нам сказали, что в течение 30 рабочих дней должны будут вынести решение - признавать аварийной или нет, - сообщила хозяйка квартиры.
После этой дикой истории с падением в подвал, из мэрии пришло уведомление о том, что квартира признана непригодной для жилья.
К аварийности это не имеет отношения. Например, мы не можем подать заявление на маневренное жильё и на что-либо претендовать. Единственное, что договорились с управляющей компанией, чтобы они помогли мне полы в квартире сделать, ну а сантехнику я уж сама должна буду.
Ещё сказали, за счёт фонда капитального ремонта комиссию на аварийность дома будут делать.
Следком по Саратовской области уже возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность».
Источник:
- «Надя, господи, что ты делаешь?»: чемпионка России по сноуборду слетела со склона и рухнула на камни
- «Ты в курсе, что здесь так не ходят?»: в Сергиевом Посаде мужчина устроил скандал при виде женщины в никабе
- Стало известно о состоянии гимнастки, упавшей с кольца под куполом цирка
- Тренировку пришлось прервать из-за падения одной из участниц
- В Ростове-на-Дону дагестанский боец ММА по кличке «Веном» упал с десятого этажа, разбил припаркованный Nissan X-Trail и остался жив
Грёбанные мразоты! Чиновникам нужно было дождаться пока люди в дерьмо проваливаться начнут, твари поганые!