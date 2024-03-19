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«Ну очень неприятная ситуация»: в Саратовской области женщина провалилась в подвал вместе с ванной и унитазом

«Ну очень неприятная ситуация»: в Саратовской области женщина провалилась в подвал вместе с ванной и унитазом

Автор:
19 марта 2024 17:39
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Саратовская область   Энгельс   женщина   падение   подвал   унитаз   
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После этого местная мэрия признала жилплощадь непригодной.

Один из домов в городе Энгельс уже три года стоит с затопленным водой подвалом. Его жители говорят, что неоднократно жаловались властям на сырость и плесень, писали во все инстанции, но безрезультатно

А вчера в этом доме случилось локальное ЧП - к хозяйке квартиры на первом этаже пришла её подруга. Она отправилась мыть руки и провалилась в подвал, вместе с ванной и унитазом. Вытаскивать её пришлось сотрудникам МЧС. Ну а владелица жилплощади просто в шоке

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Ей 50-55 лет. У неё, конечно, есть синяки, рука поцарапана, но перемолов нет. Она больше испугалась.

Сегодня с утра люди работают, но у нас пока всё затоплено: в подъезде, в квартире. Я не могу понять, как это произошло. Подъезд затапливало, но в квартире такого не было. Для меня это, конечно, шок. Там дыра в полу, туда полностью провалилась ванная, унитаз. Сейчас всё это находится под водой, затоплено. Я в такой прострации. Ну очень неприятная ситуация.

Осторожно, мат:

В августе прошлого года дом осматривали эксперты:

Дом аварийным не признали, а в квартире аварийными признали отдельные участки. Мы с соседкой подали 9 февраля заявление на межведомственную комиссию. И нам сказали, что в течение 30 рабочих дней должны будут вынести решение - признавать аварийной или нет, - сообщила хозяйка квартиры.

После этой дикой истории с падением в подвал, из мэрии пришло уведомление о том, что квартира признана непригодной для жилья.

К аварийности это не имеет отношения. Например, мы не можем подать заявление на маневренное жильё и на что-либо претендовать. Единственное, что договорились с управляющей компанией, чтобы они помогли мне полы в квартире сделать, ну а сантехнику я уж сама должна буду.

Ещё сказали, за счёт фонда капитального ремонта комиссию на аварийность дома будут делать.

Следком по Саратовской области уже возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность».


Источник:

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Метки: Видео   Саратовская область   Энгельс   женщина   падение   подвал   унитаз   
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4  комментария
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22k
Shtoppi 47 минут назад
а у чинуш небось особняки трехэтажные стоят на украденные бюджетные средства построенные?
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208
FlakoBoy 37 минут назад
"После этого местная мэрия признала жилплощадь непригодной."

Грёбанные мразоты! Чиновникам нужно было дождаться пока люди в дерьмо проваливаться начнут, твари поганые!
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39k
АнтонПолднев Час назад
Всё для людей...
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