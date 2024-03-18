В Татарстане рухнувшая с крыши глыба льда чуть не убила мужчину с 6-месячным ребёнком

Взрослый получил перелом позвонка, малыша тоже доставили в больницу.
15 марта в Альметьевске с крыши сорвалась здоровенная льдина и травмировала сразу двоих: мужчину и ребёнка. У взрослого сломан позвонок, малютку отправили на лечение в Казань. Мать малыша отделалась испугом.
Мне только ногу чуть-чуть задело - синяк. Большинство на ребенка попало. Из-за того что снег такой тяжелый, коляска упала набок, а ребенок перевернулся вниз, - рассказала женщина позже.
Примечательно, что сход снега с наледью произошёл у приёмной педиатра:
Мужчина поднимался по лестнице, а мамочка с ребёнком спускались с другой стороны. В это время льдина и рухнула
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На месте инцидента побывал городской прокурор. А силовики возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2. ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека» и ч. 1 ст. 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Но вот против кого начнут следствие, пока не сообщили.
Здание обслуживает местная УК «Альметьевск». Вероятно, она первой и попадёт под проверку. Что касается пострадавших - мужчина будет теперь лечить позвоночник, а у малыша закрытая черепно-мозговая травма.
Как сообщила его мать:
Сейчас ему намного лучше стало, принимаем лечение, лекарства назначили нам. Сказали, операция не нужна.
Она добавила, что к ней уже обращались из УК, обслуживающей тот дом, извинялись и предлагали помощь с лечением. Она отказалась и обратилась в Следком:
Мы это просто так не оставим в любом случае, - заявила женщина.
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