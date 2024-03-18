В Татарстане рухнувшая с крыши глыба льда чуть не убила мужчину с 6-месячным ребёнком

На месте инцидента побывал городской прокурор. А силовики возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2. ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека» и ч. 1 ст. 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Но вот против кого начнут следствие, пока не сообщили.

Здание обслуживает местная УК «Альметьевск». Вероятно, она первой и попадёт под проверку. Что касается пострадавших - мужчина будет теперь лечить позвоночник, а у малыша закрытая черепно-мозговая травма.

Как сообщила его мать:

Сейчас ему намного лучше стало, принимаем лечение, лекарства назначили нам. Сказали, операция не нужна.

Она добавила, что к ней уже обращались из УК, обслуживающей тот дом, извинялись и предлагали помощь с лечением. Она отказалась и обратилась в Следком: