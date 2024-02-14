«Надя, господи, что ты делаешь?»: чемпионка России по сноуборду слетела со склона и рухнула на камни

Она чемпионка России по внетрассовому сноуборду, входит в десятку сильнейших девушек-фрирайдеров мира. В FWQ выступает не впервые, ранее уже побеждала на этом турнире.

Но сегодня что-то пошло не так.

После прыжка на трассе, Надежда неудачно приземлилась и борд повело:

Там жёсткий склон был. Мне надо было с прыжка аккуратнее приземлиться, чтобы прижаться поближе к склону, к снегу. А я раскрыто приземлилась, у меня доска подпрыгнула, и я пошла в неконтролируемое падение.

Спортсменка полетела с большой высоты, несколько раз перевернулась и ударилась о камни. Комментатор, который за этим наблюдал, решил, что это всё.