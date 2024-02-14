«Надя, господи, что ты делаешь?»: чемпионка России по сноуборду слетела со склона и рухнула на камни

За спиной у неё 20 лет спортивной карьеры, и такого падения никто не ожидал.
В Сочи проходит Freeride World Tour Qualifier (FWQ), в нём участвуют спортсмены из нескольких стран. В числе участников есть и звезда отечественного фрирайда - 35-летняя Надежда Шамбер.
Она чемпионка России по внетрассовому сноуборду, входит в десятку сильнейших девушек-фрирайдеров мира. В FWQ выступает не впервые, ранее уже побеждала на этом турнире.
Но сегодня что-то пошло не так.
После прыжка на трассе, Надежда неудачно приземлилась и борд повело:
Там жёсткий склон был. Мне надо было с прыжка аккуратнее приземлиться, чтобы прижаться поближе к склону, к снегу. А я раскрыто приземлилась, у меня доска подпрыгнула, и я пошла в неконтролируемое падение.
Спортсменка полетела с большой высоты, несколько раз перевернулась и ударилась о камни. Комментатор, который за этим наблюдал, решил, что это всё.
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Каким-то чудом Надежда отделалась лишь испугом и синяками. Ну и борд сломался напополам.
В какой-то момент я уже поняла, что лечу, ну и уже просто Бог меня сохранил, спасибо ему большое, буду ему молиться, - сказала потом спортсменка.
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Крупно
Только вторые приносят пользу другим, а потому за счет государства (налогоплательщиков) обеспечиваются помощью при эвакуации, получении травм, и т.п.
Так может стоит личные адреналиновые изыски экстремалов сначала страховать и только потом выпускать на соревнования?
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35 лет девушка...Бальзак говорил о ЖЕНЩИНАХ которые вот-вот умрут: lol:..то есть бальзаковский возраст...мир таки меняется и меняется
Просто её никто из мужиков догнать не может на борде