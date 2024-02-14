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«Надя, господи, что ты делаешь?»: чемпионка России по сноуборду слетела со склона и рухнула на камни

«Надя, господи, что ты делаешь?»: чемпионка России по сноуборду слетела со склона и рухнула на камни

Автор:
14 февраля 2024 22:12
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   Надежда Шамбер   Сноуборд   Сочи   падение   склон   фрирайд   
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За спиной у неё 20 лет спортивной карьеры, и такого падения никто не ожидал.

В Сочи проходит Freeride World Tour Qualifier (FWQ), в нём участвуют спортсмены из нескольких стран. В числе участников есть и звезда отечественного фрирайда - 35-летняя Надежда Шамбер.

Она чемпионка России по внетрассовому сноуборду, входит в десятку  сильнейших девушек-фрирайдеров мира. В FWQ выступает не впервые, ранее уже побеждала на этом турнире.

Но сегодня что-то пошло не так.

После прыжка на трассе, Надежда неудачно приземлилась и борд повело:

Там жёсткий склон был. Мне надо было с прыжка аккуратнее приземлиться, чтобы прижаться поближе к склону, к снегу. А я раскрыто приземлилась, у меня доска подпрыгнула, и я пошла в неконтролируемое падение.

Спортсменка полетела с большой высоты, несколько раз перевернулась и ударилась о камни. Комментатор, который за этим наблюдал, решил, что это всё.

Каким-то чудом Надежда отделалась лишь испугом и синяками. Ну и борд сломался напополам.

В какой-то момент я уже поняла, что лечу, ну и уже просто Бог меня сохранил, спасибо ему большое, буду ему молиться, - сказала потом спортсменка.

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Метки: Видео   Надежда Шамбер   Сноуборд   Сочи   падение   склон   фрирайд   
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13  комментариев
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16k
GROMOZEKA Час назад
Повезло.
Крупно
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537
Sam Gore 3 минуты назад
Видно лавры Шумахера её не покидают!!
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14k
Алексей 7 минут назад
Несмотря на накопленный опыт, который они называют профессионализмом - все равно они рискуют жизнью, например (условно), наравне с пожарными, военными и т.п.
Только вторые приносят пользу другим, а потому за счет государства (налогоплательщиков) обеспечиваются помощью при эвакуации, получении травм, и т.п.
Так может стоит личные адреналиновые изыски экстремалов сначала страховать и только потом выпускать на соревнования?
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8k
tamin 12 минут назад
Тот, кто думает, что знает горы, ошибается. Надежде очень повезло. Ну и конечно профессионализм помог. Удачи ей!!!
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23k
BiZ 40 минут назад
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3k
Olegsky 41 минуту назад
Пора завязывать....
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1k
Tevet 45 минут назад
В числе участников есть и звезда отечественного фрирайда - 35-летняя Надежда Шамбер.сильнейших девушек-фрирайдеров мира.
______________________
35 лет девушка...Бальзак говорил о ЖЕНЩИНАХ которые вот-вот умрут: lol:..то есть бальзаковский возраст...мир таки меняется и меняется
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1k
Irena I. Час назад
Дай бог ей здоровья!
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