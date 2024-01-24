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В Ростове-на-Дону дагестанский боец ММА по кличке «Веном» упал с десятого этажа, разбил припаркованный Nissan X-Trail и остался жив

В Ростове-на-Дону дагестанский боец ММА по кличке «Веном» упал с десятого этажа, разбил припаркованный Nissan X-Trail и остался жив

Автор:
24 января 2024 17:56
Сообщество : Жить в России
Метки: Nissan   Видео   Магомед Зайналов   Ростов-на-Дону   боец   веном   мма   падение   
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Через неделю у него должен был состояться важный бой.

Магомед Зайналов родился в Дагестане, позже с семьёй перебрался в Москву. Его базовый вид борьбы - самбо, а выступает в поп-ММА под псевдонимом «Веном». На счету бойца 2 победы, одна ничья и 4 поражения.

Сообщают, что «Веном» снимал в Ростове жильё и жил в нём вместе с супругой и котом. Якобы пушистый и стал причиной падения. Животное чего-то испугалось и выскочило на водосток. Мужчина потянулся за ним, поскользнулся на узком балконе и полетел вниз с высоты 10-го этажа. Он приземлился на припаркованный у подъезда Nissan.

Жёсткие кадры после падения:

Зайналова увезли в реанимацию, у него переломы ног и таза. Травмы очень серьёзные, сейчас врачи борются за то, чтобы сохранить 24-летнему спортсмену ноги. Лига «Хардкор», за которую выступал Магомед, уже сообщила, что оплатит его лечение и реабилитацию.

2 февраля у Зайналова был запланирован бой с Эдуардом Кузьминовым. Последний записал видео и сказал, что будет молиться за здоровье Зайналова.

Сегодня утром мне поступили печальные новости. Магомед Зайналов упал с 10-го этажа, сейчас находится в реанимации. У нас 2 февраля должен был проходить бой. Я молился, чтобы выиграть в этом бою. Теперь понимаю, что пофиг на все эти бои. Хочу помолиться за «Венома», чтобы у него все было хорошо, чтобы он восстановился.

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Метки: Nissan   Видео   Магомед Зайналов   Ростов-на-Дону   боец   веном   мма   падение   
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7  комментариев
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21k
Александр 43 минуты назад
Можно сказать повезло
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5k
Харон Полчаса назад
Смерть - остановка работы мозга.
А если нечему останавливаться, то ......
К тому же, если жил скотом..
Ой, с котом...
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7k
Alex Полчаса назад
Мозг не задет
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6k
Трям Час назад
Грустьпечаль, если выживет...
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12k
Андрей Ма-С Час назад
когда начал смотреть новость почему то первый на глаза попало предложение "Животное чего-то испугалось и выскочило на водосток" Когда прочитал полностью!!! новость понял значения фразы "вырвать из контекста")
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42k
Сергей Час назад
Счастливчик.
Кому суждено быть повешенным, тот не утонет.
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