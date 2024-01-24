В Ростове-на-Дону дагестанский боец ММА по кличке «Веном» упал с десятого этажа, разбил припаркованный Nissan X-Trail и остался жив

Зайналова увезли в реанимацию, у него переломы ног и таза. Травмы очень серьёзные, сейчас врачи борются за то, чтобы сохранить 24-летнему спортсмену ноги. Лига «Хардкор», за которую выступал Магомед, уже сообщила, что оплатит его лечение и реабилитацию.

2 февраля у Зайналова был запланирован бой с Эдуардом Кузьминовым. Последний записал видео и сказал, что будет молиться за здоровье Зайналова.