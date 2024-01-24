В Ростове-на-Дону дагестанский боец ММА по кличке «Веном» упал с десятого этажа, разбил припаркованный Nissan X-Trail и остался жив

Через неделю у него должен был состояться важный бой.
Магомед Зайналов родился в Дагестане, позже с семьёй перебрался в Москву. Его базовый вид борьбы - самбо, а выступает в поп-ММА под псевдонимом «Веном». На счету бойца 2 победы, одна ничья и 4 поражения.
Сообщают, что «Веном» снимал в Ростове жильё и жил в нём вместе с супругой и котом. Якобы пушистый и стал причиной падения. Животное чего-то испугалось и выскочило на водосток. Мужчина потянулся за ним, поскользнулся на узком балконе и полетел вниз с высоты 10-го этажа. Он приземлился на припаркованный у подъезда Nissan.
Жёсткие кадры после падения:
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Зайналова увезли в реанимацию, у него переломы ног и таза. Травмы очень серьёзные, сейчас врачи борются за то, чтобы сохранить 24-летнему спортсмену ноги. Лига «Хардкор», за которую выступал Магомед, уже сообщила, что оплатит его лечение и реабилитацию.
2 февраля у Зайналова был запланирован бой с Эдуардом Кузьминовым. Последний записал видео и сказал, что будет молиться за здоровье Зайналова.
Сегодня утром мне поступили печальные новости. Магомед Зайналов упал с 10-го этажа, сейчас находится в реанимации. У нас 2 февраля должен был проходить бой. Я молился, чтобы выиграть в этом бою. Теперь понимаю, что пофиг на все эти бои. Хочу помолиться за «Венома», чтобы у него все было хорошо, чтобы он восстановился.
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А если нечему останавливаться, то ......
К тому же, если жил скотом..
Ой, с котом...
Кому суждено быть повешенным, тот не утонет.