«Ты в курсе, что здесь так не ходят?»: в Сергиевом Посаде мужчина устроил скандал при виде женщины в никабе

Это прокомментировал исламовед Леонид Сюкияйнен:

Подобного рода ограничения могут быть установлены только федеральным законом. Ни один субъект РФ не может ограничить ни одно право или свободу человека даже по соображению безопасности или по другим основаниям.

Из этого следует, что претензия мужика по поводу никаба может попасть под оскорбления чувств верующих? Раз не запрещено носить такую одежду - значит можно. И его претензии могут расцениваться как оскорбления. Или нет?

Об этом уже спорят в сети. И самые характерные комментарии:

Он тоже прав с одной стороны. Зачем надевать никабы, когда можно просто хиджаб одеть. И то, черный цвет одевают, как будто другого цвета нет в мире. Живя в России, должны придерживаться наших законов. В своих странах они же требуют соблюдать их законы.

Другие посоветовали оставить девушку в покое - пусть как хочет, так и ходит. Ну а третьи обратили внимание на руки этой дамы и посчитали, что никакая это не женщина, а переодетый мужик. Из-за этого девушка и не отвечала на вопросы - якобы чтобы не выдать себя тембром голоса.