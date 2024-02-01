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«Ты в курсе, что здесь так не ходят?»: в Сергиевом Посаде мужчина устроил скандал при виде женщины в никабе

«Ты в курсе, что здесь так не ходят?»: в Сергиевом Посаде мужчина устроил скандал при виде женщины в никабе

Автор:
01 февраля 2024 14:34
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Девушка   женщина   никаб   сергиев посад   скандал   
3462
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Инцидент случился на пункте выдачи «Яндекса» и вызвал бурную реакцию в сети.

Житель Сергиева Посада заметил на улице женщину в никабе. Головном уборе, закрывающем лицо. Мужик отправился следом за ней, зашёл в ПВЗ «Яндекса», достал телефон и начал задавать девушке вопросы.

«Это у нас в Сергиевом Посаде такие красавицы расходились…Ты в курсе, что здесь так не ходят? Что здесь запрещено так ходить? Ты по-русски понимаешь?»

За девушку заступилась сотрудница ПВЗ и попросила мужчину выйти.

Такая одежда как никаб, всегда вызывает бурные споры. Например, ещё в 2014 году об этом высказался глава ЧР Рамзан Кадыров:

Мы никому не позволим скрывать лицо, укутывать подбородки. С этого начинали те, кто взрывались на улицах Грозного. Десятки девушек находятся в Сирии и других горячих точках. И они начинали с того, что закрывали лица. А теперь оказались в рядах террористов, - и призвал религиозных деятелей и силовиков «держать эти вопросы на жёстком контроле».

Это прокомментировал исламовед Леонид Сюкияйнен:

Подобного рода ограничения могут быть установлены только федеральным законом. Ни один субъект РФ не может ограничить ни одно право или свободу человека даже по соображению безопасности или по другим основаниям.

Из этого следует, что претензия мужика по поводу никаба может попасть под оскорбления чувств верующих? Раз не запрещено носить такую одежду - значит можно. И его претензии могут расцениваться как оскорбления. Или нет?

Об этом уже спорят в сети. И самые характерные комментарии:

Он тоже прав с одной стороны. Зачем надевать никабы, когда можно просто хиджаб одеть. И то, черный цвет одевают, как будто другого цвета нет в мире.

Живя в России, должны придерживаться наших законов. В своих странах они же требуют соблюдать их законы.

Другие посоветовали оставить девушку в покое - пусть как хочет, так и ходит. Ну а третьи обратили внимание на руки этой дамы и посчитали, что никакая это не женщина, а переодетый мужик. Из-за этого девушка и не отвечала на вопросы - якобы чтобы не выдать себя тембром голоса.

Судя по реакции людей, большинство выступает против ношения никаба. Есть и нейтрально настроенные граждане, но большая часть такую одежду не поддерживает.

Источник:

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Метки: Видео   Девушка   женщина   никаб   сергиев посад   скандал   
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63  комментария
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1k
Олег 2 часа назад
Интересно, что такого было в посылочке, что понадобилось скрывать личность?
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57k
turyst Минуту назад
Может это:
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57k
turyst 4 минуты назад
Может там так:
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5k
B@r@bux 6 минут назад
Не мое но поддерживаю - Обязать всех проституток носить никабы.
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798
Андрей Граф 6 минут назад
чурбанка тупоносая!!! пусть валит в свой аул и там ходит как хочет!!!
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83
Roi.ru 13 минут назад
На сайте ROi(точка)RU набирает популярность -Инициатива № 55Ф115321
Уровень инициативы: Федеральный
Внести поправки в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях о запрещении нахождения в общественных местах в виде, не позволяющем идентифицировать личность(никаб и прочее)

Также там много других полезных общественных инициатив для нашей страны !
Оставляйте голоса под инициативами, пересылайте ссылки родным друзьям и в местные паблики !
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20k
anpetrof 16 минут назад
А эта модам, действительно, на мужика сильно похожа...
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276
ivandike 17 минут назад
Я бы тоже задал вопрос этому в никабе
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35k
БамбарбияКиргуду 19 минут назад
Один из них наверно.
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276
ivandike 19 минут назад
Это просто не допустимо, мягко говоря, любой терорист грабитель оденется в никаб
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7k
Alex 20 минут назад
Пусть пиз**т домой
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−4
92k
Доктор Джонс 24 минуты назад
Да это же мужик в балаклаве...
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42k
Сергей Полчаса назад
Надо у этого пугала огороднего требовать документы, если и в документе пугало, то бить нещадно.
Вообще народ распоясался, тут один придурок в одном носке ходит и тот не на ногу одел, а эти нам свои никабовские привычки навязывают.
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6k
Трям 36 минут назад
Требовать паспорт, сказать что на фото не оно, послать .нахуй !
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49k
Прискорбный Скиталец 37 минут назад
т.е. когда в Адыгее или где-то там же туристы ходят в шортах это их оскорбляет и они это требуют не носить, а когда тут носят свои лохмотья и им запрещают это, их опять оскорбляет и они снова требуют запретить им запрещать.. как-то все односторонне обижаются обиженки.
кстати - никаб раз "религиозный" головной убор? как он связан с религией? и каким местом привинчены чувства верующих? (а справки что они верующие есть? по ГОСТу)
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2k
Igor Grishaev 41 минуту назад
Классный прикид для террористки. Никакие камеры не помогут.
Только это, по-моему, мальчик.
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62k
Олег 48 минут назад
вот когда можно будет пройтись по Грозному и Дербенту в шортах и короткой майке, тогда я ВОЗМОЖНО подумаю осуждать-ли автора ролика
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1k
Kra Час назад
Мда... подозрительная какая-то...
Сразу вспоминается: "Гюльчатай, открой личико!..." А там и не Гюльчатай совсем...

Хотя сейчас время больше диктует опасения, нежели неприятие
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4k
SmartCat101 Час назад
Леонид Сюкияйнен
ты это в дагестане - тупым животным расскажи кто что имеет а кто что нет!!! клоун тупой!
если приперлась в Россию живи по Российским законам и одевайся по нашим правилам!!!! нет? вали обратно
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83
Roi.ru Юрий 47 минут назад
В Дагестане и Чечне никогда не было принято носить никаб .
Это все с ближнего востока и и других регионов - предвестники радикального ислама, как и бороды определенной формы и длины !
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38
Dima Час назад
Надо это запретить как минимум по соображениям безопасности! Во-первых если посмотреть на руки, то они мужские, а значит человек точно что-то скрывает. Во-вторых если ОНО совершит преступление, как его опознать, лица то не видно!
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