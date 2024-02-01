«Ты в курсе, что здесь так не ходят?»: в Сергиевом Посаде мужчина устроил скандал при виде женщины в никабе

Инцидент случился на пункте выдачи «Яндекса» и вызвал бурную реакцию в сети.
Житель Сергиева Посада заметил на улице женщину в никабе. Головном уборе, закрывающем лицо. Мужик отправился следом за ней, зашёл в ПВЗ «Яндекса», достал телефон и начал задавать девушке вопросы.
«Это у нас в Сергиевом Посаде такие красавицы расходились…Ты в курсе, что здесь так не ходят? Что здесь запрещено так ходить? Ты по-русски понимаешь?»
За девушку заступилась сотрудница ПВЗ и попросила мужчину выйти.
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Такая одежда как никаб, всегда вызывает бурные споры. Например, ещё в 2014 году об этом высказался глава ЧР Рамзан Кадыров:
Мы никому не позволим скрывать лицо, укутывать подбородки. С этого начинали те, кто взрывались на улицах Грозного. Десятки девушек находятся в Сирии и других горячих точках. И они начинали с того, что закрывали лица. А теперь оказались в рядах террористов, - и призвал религиозных деятелей и силовиков «держать эти вопросы на жёстком контроле».
Это прокомментировал исламовед Леонид Сюкияйнен:
Подобного рода ограничения могут быть установлены только федеральным законом. Ни один субъект РФ не может ограничить ни одно право или свободу человека даже по соображению безопасности или по другим основаниям.
Из этого следует, что претензия мужика по поводу никаба может попасть под оскорбления чувств верующих? Раз не запрещено носить такую одежду - значит можно. И его претензии могут расцениваться как оскорбления. Или нет?
Об этом уже спорят в сети. И самые характерные комментарии:
Он тоже прав с одной стороны. Зачем надевать никабы, когда можно просто хиджаб одеть. И то, черный цвет одевают, как будто другого цвета нет в мире.
Живя в России, должны придерживаться наших законов. В своих странах они же требуют соблюдать их законы.
Другие посоветовали оставить девушку в покое - пусть как хочет, так и ходит. Ну а третьи обратили внимание на руки этой дамы и посчитали, что никакая это не женщина, а переодетый мужик. Из-за этого девушка и не отвечала на вопросы - якобы чтобы не выдать себя тембром голоса.
Судя по реакции людей, большинство выступает против ношения никаба. Есть и нейтрально настроенные граждане, но большая часть такую одежду не поддерживает.
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Уровень инициативы: Федеральный
Внести поправки в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях о запрещении нахождения в общественных местах в виде, не позволяющем идентифицировать личность(никаб и прочее)
Также там много других полезных общественных инициатив для нашей страны !
Оставляйте голоса под инициативами, пересылайте ссылки родным друзьям и в местные паблики !
- макияже, париках, медицинских масках. И да - омоновцев в намордниках это тоже касается.
Вообще народ распоясался, тут один придурок в одном носке ходит и тот не на ногу одел, а эти нам свои никабовские привычки навязывают.
кстати - никаб раз "религиозный" головной убор? как он связан с религией? и каким местом привинчены чувства верующих? (а справки что они верующие есть? по ГОСТу)
Только это, по-моему, мальчик.
Сразу вспоминается: "Гюльчатай, открой личико!..." А там и не Гюльчатай совсем...
Хотя сейчас время больше диктует опасения, нежели неприятие
ты это в дагестане - тупым животным расскажи кто что имеет а кто что нет!!! клоун тупой!
если приперлась в Россию живи по Российским законам и одевайся по нашим правилам!!!! нет? вали обратно
Это все с ближнего востока и и других регионов - предвестники радикального ислама, как и бороды определенной формы и длины !
В горных кишлаках все может быть...
Большей частью ограничения касаются женщин.