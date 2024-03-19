Бессмертные организмы: этих животных может убить только голод

Медузу туритопсис тоже часто называют бессмертной, она тоже умеет ремонтировать свои теломеры. Но для этого ей нужно в буквальном смысле переродиться! Когда организму угрожает опасность: неблагоприятные условия или ранение — животное впадает в детство. Медуза откатывается до стадии эмбриона и развивается в полип — сидячую бесполую форму животного. Как только полип окрепнет, он начнёт клепать своих клонов.

Согласно исследованиям, этот цикл может быть бесконечен. При возвращении к эмбриональной стадии медуза не только восстанавливает теломеры, она пополняет запасы стволовых клеток и избавляется от любых травм. Поэтому от полипа клоны отпочковываются в идеальном состоянии, без проблем с генетикой или анатомией.