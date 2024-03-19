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Бессмертные организмы: этих животных может убить только голод

Бессмертные организмы: этих животных может убить только голод

Автор:
19 марта 2024 09:10
Сообщество : Животные
Метки: Бессмертные организмы   в мире   животные   интересно   природа   факты   фото   
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Конечно же, все животные смертны. Изменения условий среды, сбои в работе клеток, а также зубы хищников (или травоядных, если вы растение) рано или поздно отправят всех на тот свет. Но у некоторых живых организмов вероятность гибели не меняется в течение всей жизни — они не умирают от старости. Именно этот феномен и называют биологическим бессмертием, или же пренебрежимым старением.

Чисто формально, бессмертными можно назвать огромное количество одноклеточных. Всё дело в их способе размножения. При митозе клетка просто делится на 2 клонов, а при мейозе — на 4 половые клетки. Перестаёт ли организм существовать? Бесспорно. Но умер ли он? Нет. Отдельные части родительского организма останутся существовать в потомках и передадутся следующим поколениям.

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А вот среди многоклеточных бессмертных животин кот наплакал: их всего с десяток видов. Плоские черви, они же планарии, способны восстанавливать теломеры — участки ДНК, постепенно уменьшающиеся при делении клеток. Наши с вами клетки тоже так умеют. Только вот червячки могут вылепить из стволовых клеток любой орган тела заново.

Вот и получается, что планарии неуязвимы перед старением. Но ирония в том, что в дикой природе они живут не больше 5 лет. Стресс, голод и хищники не дают их безукоризненной регенерации развернуться на полную.

Медузу туритопсис тоже часто называют бессмертной, она тоже умеет ремонтировать свои теломеры. Но для этого ей нужно в буквальном смысле переродиться! Когда организму угрожает опасность: неблагоприятные условия или ранение — животное впадает в детство. Медуза откатывается до стадии эмбриона и развивается в полип — сидячую бесполую форму животного. Как только полип окрепнет, он начнёт клепать своих клонов.

Согласно исследованиям, этот цикл может быть бесконечен. При возвращении к эмбриональной стадии медуза не только восстанавливает теломеры, она пополняет запасы стволовых клеток и избавляется от любых травм. Поэтому от полипа клоны отпочковываются в идеальном состоянии, без проблем с генетикой или анатомией.

Впрочем, назвать такую жизнь бессмертием можно, только если поставить знак равенства между клоном и изначальным организмом. Ведь полное обновление — это одноразовый прикол. Медуза, превратившаяся в полип, может производить новых медуз, но сама стать ей больше не в состоянии. Рано или поздно полип погибает от накопившихся ошибок внутри тела. А если так размышлять, то и среди позвоночных есть бессмертные!

Например, армянские скальные ящерицы. Вся их популяция состоит из самок. Как они размножаются без противоположного пола? С помощью партеногенеза! Это явление, когда самка создаёт полную генетическую копию внутри своего организма без участия самца. Около 10 000 лет назад рептилии так успешно освоили этот способ размножения, что с тех пор всё их потомство — клоны матери.

Но ближе всех к бессмертию приблизились антарктические губки-аноксикалисы. Их возраст достигает 15 тысяч лет! Эта цифра — итог 20-летних исследований по изучению скорости роста губок. Впрочем, некоторые исследователи предполагают, что рост аноксикалисов резко ускоряется в «урожайные» для планктона годы. Но даже в таком случае они живут никак не меньше 600-800 лет.

Причин их невероятно долгой жизни несколько, причём все нам не известны до сих пор. Аноксикалисы имеют крайне медленный метаболизм. А чем ты медленней, тем дольше ты живёшь. Кроме того, в регионе своего обитания они захватили практически всю возможную территорию. Низкая скорость размножения и долгожительство — отличный способ сохранить лидирующие позиции и не допустить кризиса перенаселения. Но каковы клеточные механизмы потенциально бессмертного существа — это ещё предстоит узнать.

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Метки: Бессмертные организмы   в мире   животные   интересно   природа   факты   фото   
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hairov 2 часа назад
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Kucher Полчаса назад
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