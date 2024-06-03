Для чего черепахе нужен "волосатый" панцирь, окрашенный в ярко-зелёный цвет

Интересно

В современном Китае «волосатые» черепашки очень почитаемы и считаются символом долголетия. Японцы тоже уважают данного зверя и прозвали его «черепаха в травяном плаще».

Конечно, раньше герои статьи обрастали травой естественным образом, но вот недавно в Поднебесной нашлись умельцы, которые научились искусственно выращивать на рептилиях разные водоросли. Ну не живётся китайцам спокойно, дай что-нибудь придумать! Зато причёски на панцирях животных веселят всех вокруг.

Какую функцию выполняет панцирь

После проведенного учеными исследования выяснилось, что кроме зеленой растительности на панцире рептилии проживают на законных основаниях: рачки, черви и даже мелкие рыбы-прилипалы, которые отлично видны при осмотре жесткого атрибута.