Для чего черепахе нужен "волосатый" панцирь, окрашенный в ярко-зелёный цвет

С первого взгляда непонятно: черепахи «мохнатые» от рождения или это дело рук ученых, которые подсадили на спину зверю немного зеленой травы? В современном мире всё возможно, не удивляйтесь, если что!
Оказалось, что иногда водоросли растут прямо на самих животных, особенно на тех, кто мало гуляет на солнце и прохлаждается в тени. Ведь если черепаха много времени проводит на солнце, то водоросли погибают и перестают расти. Уникальность австралийских черепах в том, что зелень у них растет не только на спине, что бывает нередко, а еще на макушке. И смотрится это просто отпадно! Будто какой-то стилист поработал над образом «Тортил».
Интересно
В современном Китае «волосатые» черепашки очень почитаемы и считаются символом долголетия. Японцы тоже уважают данного зверя и прозвали его «черепаха в травяном плаще».
Конечно, раньше герои статьи обрастали травой естественным образом, но вот недавно в Поднебесной нашлись умельцы, которые научились искусственно выращивать на рептилиях разные водоросли. Ну не живётся китайцам спокойно, дай что-нибудь придумать! Зато причёски на панцирях животных веселят всех вокруг.
Какую функцию выполняет панцирь
После проведенного учеными исследования выяснилось, что кроме зеленой растительности на панцире рептилии проживают на законных основаниях: рачки, черви и даже мелкие рыбы-прилипалы, которые отлично видны при осмотре жесткого атрибута.
Панцирь черепахи – это не только общежитие для многих мелких существ, но и пассажирский корабль, который доставляет их из точки «А» в точку «Б». Это позволяет хитрой мелюзге расселяться и обустраиваться почти по всем морям и океанам. Прикрепляясь к «домику Тортилы», мелкие организмы путешествуют на огромные расстояния, а потом сходят на нужной остановке. Ну, нормально? А кто будет платить за проезд?
Почему черепахам трудно выживать в современном мире
Черепахи играют весьма значимую роль в существовании многих организмов. Они помогают поддерживать хрупкий баланс популяций растений и живых существ. В наше время их жизнь вовсе не сахар! Ежегодно рептилии гибнут от запутывания в рыболовных сетях, от климатических изменений, от загрязненной экологии, от потери мест обитания и из-за спроса на черепаший суп.
Участились фатальные случаи, когда животное погибает от пластика, приняв его за пищу. К сожалению, сегодня эти рептилии подвержены угрозе исчезновения, как вида, поэтому люди должны сделать всё, чтобы этого не произошло!
Зачем черепахе такой странный панцирь
Всё достаточно просто! Животным позарез необходима маскировка среди водорослей от хищных существ, которые могут съесть их на обед или ужин. Правда в случае, если растительности на рептилии становиться слишком много, это может привести к росту грибковых инфекций и расслоению «крыши дома» черепах. Природа не перестаёт нас удивлять!
Источник:
- Эта акула может прожить до 500 лет
- Яичная змея: ради пищи экстремально растягивает глотку и отрастила «зубы» на позвоночнике
- Тигра спасаем, но птичка умрёт. Как работает зоозащита на самом деле?
- Серая лиса: что за странные псы-обезьяны?
- Бессмертные организмы: этих животных может убить только голод