13 фильмов 21 века, которые Квентин Тарантино назвал своими любимыми

Квентин Тарантино считается большим ценителем классического кино, чаще всего вестернов и триллеров. Он один из немногих режиссёров, не скрывающий своих предпочтений — фильмов, которые понравились ему как обычному зрителю и помогли выработать вкус и его собственный стиль. Но не так часто он отдаёт особое предпочтение современному кино, и всё же среди картин XXI века есть его фавориты.