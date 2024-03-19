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13 фильмов 21 века, которые Квентин Тарантино назвал своими любимыми

13 фильмов 21 века, которые Квентин Тарантино назвал своими любимыми

Автор:
19 марта 2024 09:06
Сообщество : Кино
Метки: актеры   квентин тарантино   кино   роль   фильм   фильмы 21 века   что посмотреть   
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Квентин Тарантино считается большим ценителем классического кино, чаще всего вестернов и триллеров. Он один из немногих режиссёров, не скрывающий своих предпочтений — фильмов, которые понравились ему как обычному зрителю и помогли выработать вкус и его собственный стиль. Но не так часто он отдаёт особое предпочтение современному кино, и всё же среди картин XXI века есть его фавориты.

В этой статье мы рассказываем о фильмах не старше 2000-го года, которые, по признанию легендарного режиссёра, являются его любимыми.

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В 2009 году Тарантино назвал триллер-антиутопию Киндзи Фукасаку своим любимым фильмом, вышедшим за последние 17 лет. 

Квентин считает, что сценарий триллера Ларса фон Триера с Николь Кидман, «возможно, один из величайших когда-либо написанных для кино», и предполагает, что если бы он был написан для театра, то мог бы получить Пулитцеровскую премию.

В одном из интервью Тарантино признался:

Это мой любимый британский фильм, который вышел с тех пор, как я начал снимать кино.

«Нефть» Пола Андерсона называют одним из лучших фильмов XXI века, и Тарантино не исключение. Он особенно отметил сцену тушения пожара и музыку к фильму. А «Оскар» наградил премией Дэниела Дэй-Льюиса за лучшую мужскую роль и Роберта Элсуита за операторскую работу.

Неожиданный выбор! Но, как оказалось, режиссёр не прочь посмотреть романтические комедии в самолётах, и сцена из этого фильма довела его до слёз. Эпизод, где персонаж Дженнифер Гарнер дарит персонажу Мэттью МакКонахи камеру на день рождения, напомнил Тарантино фотоаппарат, который ему подарили в детстве.

Режиссёр назвал психоделическую мелодраму Гаспара Ноэ одним из лучших фильмов 2010 года. Особенно он отметил титры, которые считает одними из лучших за всю историю кинематографа.

Драму Дэвида Финчера об истории создания Facebook* Тарантино назвал самым лучшим фильмом 2010-х годов:

Это фильм номер один, потому что он лучший, вот и всё!

Тарантино уже называл фильм с участием Бандераса одним из своих любимых, но этот психологический триллер отличается от предыдущих работ актёра.

В одном из интервью 2015 года Тарантино назвал Ноя Баумбаха одним из молодых режиссёров, которые его больше всего интригуют. Грета Гервиг, которая исполнила главную роль в этой траикомедии, номинировалась на премию «Золотого глобуса».

Тарантино настолько впечатлился фильмом, что за одни выходные посмотрел его три раза. Он признал его лучшим фильмом 2015 года, а сам постапокалиптический боевик Джорджа Миллер получил от «Оскара» шесть наград.

Фильм Кристофера Нолана боролся за восемь премий «Оскар», из которых получил три в технических номинациях. Эту картину Квентин Тарантино также посмотрел три раза.

Ещё один неожиданный фильм в коллекции Тарантино — музыкальная романтическая драма. По его словам, в этом ремейке Стивена Спилберга чувствуется настоящий дух старой школы.

Джозеф Косински посвятил боевик Тони Скотту («Лучший стрелок», «Гнев»), который должен был стать режиссёром этого фильма, но не успел. Тарантино отметил, что эта картина с Томом Крузом пропитана «любовью и уважением к Тони в каждом кадре». Любители высококлассных американских боевиков и бесстрашных персонажей Круза точно оценят «Топ Ган».

* Запрещены в РФ

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Метки: актеры   квентин тарантино   кино   роль   фильм   фильмы 21 века   что посмотреть   
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Вепс Полчаса назад
Топ Ган: Мэверик (2022) - фуфло полное.
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GoodNeon

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