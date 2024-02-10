Учёные создали робота, который может заменить собаку-поводыря

Робот также способен понимать речь, отвечать на вопросы и давать подсказки на пути. В декабре его впервые протестировали в Хантерианском музее в Глазго с участием слепых и слабовидящих добровольцев. Робот успешно помог добровольцам сориентироваться в музее, и предоставил интерактивные голосовые подсказки по шести различным экспонатам. Теперь, по словам разработчиков, их цель — разработать полноценную систему, которую "можно адаптировать к роботам любых форм и размеров, чтобы помочь слепым и слабовидящим людям в самых разных ситуациях в помещении".