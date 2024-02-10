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Учёные создали робота, который может заменить собаку-поводыря

Учёные создали робота, который может заменить собаку-поводыря

Автор:
10 февраля 2024 14:04
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Разное   изобретения   новости   робот   роботы   собака-робот   собаки   современные технологии   технологии   фото   
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Будущее уже где-то рядом: возможно, скоро собак-поводырей заменят собаки-роботы. Специалисты из Университета Глазго разработали четвероногого робота, который может заменить поводыря, и помочь слепым и слабовидящим людям свободнее передвигаться.

Специалисты из Университета Глазго разработали RoboGuide — четвероногого робота-собаку с искусственным интеллектом, который может заменить собак-поводырей. Этот робот поможет слепым и слабовидящим людям свободнее передвигаться по музеям, торговым центрам, больницам и другим общественным местам. Он снабжён рядом датчиков для точного отображения и оценки окружающей обстановки, и может строить оптимальные маршруты, избегая столкновений с движущимися препятствиями.

Робот также способен понимать речь, отвечать на вопросы и давать подсказки на пути. В декабре его впервые протестировали в Хантерианском музее в Глазго с участием слепых и слабовидящих добровольцев. Робот успешно помог добровольцам сориентироваться в музее, и предоставил интерактивные голосовые подсказки по шести различным экспонатам. Теперь, по словам разработчиков, их цель — разработать полноценную систему, которую "можно адаптировать к роботам любых форм и размеров, чтобы помочь слепым и слабовидящим людям в самых разных ситуациях в помещении".

По оценкам, в мире насчитывается 2,2 миллиарда человек с той или иной формой потери зрения — и робот может значимо облегчить им передвижение. Разработку RoboGuide поддерживает Фонд сенсорного центра Форт-Вэлли и Королевский национальный институт слепых (RNIB) Шотландии. По словам создателей, они пока что представили только прототип — но собираются выпустить полную версию робота в ближайшие годы.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разное   изобретения   новости   робот   роботы   собака-робот   собаки   современные технологии   технологии   фото   
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1  комментарий
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Saplus 44 минуты назад
На нормальных колесах сделать не судьба была, надо этого кривоногого за 2 мильёна обязательно?
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