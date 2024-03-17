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Первые шаги, первый поцелуй, первая работа: все это, безусловно, важные моменты, но помните ли вы, например, когда впервые увидели снег или погладили щенка? Людям из этой подборки не придется напрягать память, ведь у них есть фотографии, запечатлевшие эти волшебные мгновения.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: дети добрые фото животные милота первый раз позитив
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