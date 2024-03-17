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Заряд положительных эмоций на весь день: фото о том, что все когда-то происходит впервые

Заряд положительных эмоций на весь день: фото о том, что все когда-то происходит впервые

Автор:
17 марта 2024 10:29
Сообщество : ФотоМир
Метки: дети   добрые фото   животные   милота   первый раз   позитив   
861
17

Первые шаги, первый поцелуй, первая работа: все это, безусловно, важные моменты, но помните ли вы, например, когда впервые увидели снег или погладили щенка? Людям из этой подборки не придется напрягать память, ведь у них есть фотографии, запечатлевшие эти волшебные мгновения.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дети   добрые фото   животные   милота   первый раз   позитив   
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2  комментария
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22k
kσρβγς 14 минут назад
Комментарий к фото
Малыш впервые увидел котенка... Но тапок уже наготове... генетика?
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5k
Горожанин 7 минут назад
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