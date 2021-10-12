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16 фото о том, что все когда-то происходит впервые

16 фото о том, что все когда-то происходит впервые (17 фото)

Автор:
12 октября 2021 19:37
Сообщество : ФотоМир
Метки: дети   добрые фото   животные   милота   первый раз   позитив   
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Первые шаги, первый поцелуй, первая работа: все это, безусловно, важные моменты, но помните ли вы, например, когда впервые увидели снег или погладили щенка? Людям из этой подборки не придется напрягать память, ведь у них есть фотографии, запечатлевшие эти волшебные мгновения.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дети   добрые фото   животные   милота   первый раз   позитив   
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