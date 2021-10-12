16 фото о том, что все когда-то происходит впервые

Первые шаги, первый поцелуй, первая работа: все это, безусловно, важные моменты, но помните ли вы, например, когда впервые увидели снег или погладили щенка? Людям из этой подборки не придется напрягать память, ведь у них есть фотографии, запечатлевшие эти волшебные мгновения.