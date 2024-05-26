20 моментов, когда животные показали, что они настоящие дети

1022
18
Животные иногда нуждаются в нашем внимании и помощи. На самом деле они могут бояться спускаться по лестнице и даже завидовать другим домашним животным. Их ребяческие эмоции бесценны, и невозможно за этим спокойно наблюдать. Взгляните!
1. Моя собака однажды упала с лестницы, и с тех пор она соглашается подниматься по ней, но спускаться отказывается
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Бродячая собака помогает группе детей переходить улицу
- Художник показал, как могли бы выглядеть животные, если бы вдруг сошли с детских рисунков
- Ребёнка вырвало прямо во время поцелуя с лошадью
- Агрессивные обезьяны напали на десятилетнего мальчика в Индии
- 12-летний мальчик спас от смерти уже 5 тысяч собак
Новости партнёров
реклама