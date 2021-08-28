45 милейших фото из самого доброго уголка интернета

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Мало что может скрасить день и поднять настроение так, как добрый контент. Так что неудивительно, что у группы «Blessed Imageposting», посвященной милым, трогательным и светлым картинкам, почти 438 тысяч подписчиков на Facebook! Готовьтесь, сейчас на душе станет очень и очень тепло.
1. "Это Дейзи и Луна. Дейзи не любит поездки на машине, так что Луна утешает ее, пока они обе не засыпают".
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2. "Когда я был котенком, меня положили в коробку и выбросили на помойку. Меня спасли, и сегодня мне 21 год!"
6. "Это Джереми. Джереми хочет привлечь внимание к проблеме панголинов, которые становятся жертвами браконьеров гораздо чаще любого другого животного в мире. Помогите Джереми!"
8. "Я продал ковер, и покупатель только что прислал мне это фото с подписью: "Малец в восторге"
14. "Коню моей жены досаждали мухи, которые беспокоили его рану на ноге, поэтому она смастерила для него джинсы на подтяжках"
25. "Кто-нибудь видит Бюрле? Он удерживает титул чемпиона игры в прятки уже 3 года подряд"
27. "Это Грейс. Она сорвала для тебя цветочек и не сдвинется с места, пока ты его не заберешь"
30. "Милейшая пожилая пара попала в новости, потому что они нашли в своем огороде помидор в форме уточки"
32. "Местный приют предлагает посетителям написать на дне кошачьего лоточка имена тех, кого они ненавидят: услуга стоит всего 5 долларов!"
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Метки: доброта добрые фото животные милота позитив
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