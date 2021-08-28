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45 милейших фото из самого доброго уголка интернета

45 милейших фото из самого доброго уголка интернета (46 фото)

Автор:
28 августа 2021 08:01
Сообщество : ФотоМир
Метки: доброта   добрые фото   животные   милота   позитив   
2837
46

Мало что может скрасить день и поднять настроение так, как добрый контент. Так что неудивительно, что у группы «Blessed Imageposting», посвященной милым, трогательным и светлым картинкам, почти 438 тысяч подписчиков на Facebook! Готовьтесь, сейчас на душе станет очень и очень тепло.

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6. "Это Джереми. Джереми хочет привлечь внимание к проблеме панголинов, которые становятся жертвами браконьеров гораздо чаще любого другого животного в мире. Помогите Джереми!"

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Метки: доброта   добрые фото   животные   милота   позитив   
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35k
Лесли 🥰 52 минуты назад
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2k
A Полчаса назад
Самое милое на свете- это животные и дети!
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