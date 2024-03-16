18 человек, которых сразило наповал творчество рестораторов

2501
18
В наше время, завоевать внимание клиентов становится все труднее. И хотя некоторые рестораны предпочитают делать ставку на уникальный вкус блюд, другие предпочитают улётные новшества в дизайне. Но грань между творчеством и гастрономическим перебором слишком тонкая, и в этом посте вы увидите доказательства.
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- 30 крутых штук, напечатанных на 3D-принтере
- 25 необычных и симпатичных автобусных остановок со всего мира
- Самоучка мастерит игрушки в виде милых инопланетных существ
- Упаковка с дизайном, который непременно привлечет все взгляды
- 17 потрясающих ювелирных украшений, созданных талантливыми мастерами
Новости партнёров
реклама