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18 человек, которых сразило наповал творчество рестораторов

18 человек, которых сразило наповал творчество рестораторов

Автор:
16 марта 2024 23:20
Сообщество : Еда
Метки: Наповал   Сразили   внимание   дизайн   рестораторы   творчество   
2501
18

В наше время, завоевать внимание клиентов становится все труднее. И хотя некоторые рестораны предпочитают делать ставку на уникальный вкус блюд, другие предпочитают улётные новшества в дизайне. Но грань между творчеством и гастрономическим перебором слишком тонкая, и в этом посте вы увидите доказательства.

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Метки: Наповал   Сразили   внимание   дизайн   рестораторы   творчество   
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11  комментариев
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3k
Александр Ломовицкий Час назад
Вместо того чтобы привлекать отлично приготовленной едой горе рестораторы пытаются то что на последней картинке выдать за "оригинальную" идею . я бы это есть не стал, вы приготовили вы и жрите это г..
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4k
grigorenko vladislav 12 минут назад
По моему это наглядная иллюстрация поговорки "с жиру бесятся". Когда цель - не поесть культурно, а повы@бываться, и за большие деньги, чтоб показать - я могу за это заплатить, а вы - нет. А по факту получается дешёвка.
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11k
Сатанеев 14 минут назад
Ссылка youtu.be
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60k
Мойша 46 минут назад
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Это что, повар насрал?
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60k
Мойша 48 минут назад
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Минимум продукции - максимум цены.
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60k
Мойша 49 минут назад
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А теперь представьте это блюдо "от'кутюр" в такой большой тарелке, Там же не только кушать, там смотреть не на что.
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28k
ПаганецЪ Час назад
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Он должен быть бесплатным.
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