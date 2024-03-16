18 человек, которых сразило наповал творчество рестораторов

В наше время, завоевать внимание клиентов становится все труднее. И хотя некоторые рестораны предпочитают делать ставку на уникальный вкус блюд, другие предпочитают улётные новшества в дизайне. Но грань между творчеством и гастрономическим перебором слишком тонкая, и в этом посте вы увидите доказательства.