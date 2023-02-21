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Упаковка с дизайном, который непременно привлечет все взгляды

Упаковка с дизайном, который непременно привлечет все взгляды

Автор:
21 февраля 2023 19:17
Сообщество : Фабрика идей
Метки: дизайн   идеи   интересно   необычно   симпатично   стиль   творчество   товар   упаковка   
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Кажется, уже невозможно придумать что-то новое в дизайне упаковки. Но талантливые дизайнеры раз за разом доказывают: нет, можно! Так что смотрите и восхищайтесь.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дизайн   идеи   интересно   необычно   симпатично   стиль   творчество   товар   упаковка   
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2  комментария
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22k
SolomonA 17 минут назад
100%, что это не упаковка сигарет, а (анти)рекламный плакат. Такая упаковка будет стоить бешеных денег - слишком сложное производство.
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281
ruslan d 3 минуты назад
Круто , только этому уже лет в обед
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