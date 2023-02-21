Упаковка с дизайном, который непременно привлечет все взгляды

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Кажется, уже невозможно придумать что-то новое в дизайне упаковки. Но талантливые дизайнеры раз за разом доказывают: нет, можно! Так что смотрите и восхищайтесь.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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