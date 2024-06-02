17 питомцев, которым "вынь да положь" внимание

Несмотря на то, что иногда наши любимцы неуловимы, им часто жизненно необходима наша ласка. Животные ходят за нами по пятам, чтобы, помимо еды, их похлопали по голове или почесали пузико. Проблема начинается тогда, когда, животины требуют срочного внимания и вкусняшек здесь и сейчас. Взгляните, что из этого получается.