17 питомцев, которым "вынь да положь" внимание

1045
18
Несмотря на то, что иногда наши любимцы неуловимы, им часто жизненно необходима наша ласка. Животные ходят за нами по пятам, чтобы, помимо еды, их похлопали по голове или почесали пузико. Проблема начинается тогда, когда, животины требуют срочного внимания и вкусняшек здесь и сейчас. Взгляните, что из этого получается.
×
Источник:
Ссылки по теме:
- 17 креативных рекламодателей, которые определённо заслуживают награды
- Во время свидания другой мужчина прислал ей цветы: примет ли девушка такой комплимент?
- 18 человек, которых сразило наповал творчество рестораторов
- 15 красноречивых сравнений, которые не нуждаются в словах
- 17 примеров обслуживания клиентов, которые должны служить примером для всех
Новости партнёров
реклама
Фигли, они нас любят.