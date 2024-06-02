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17 питомцев, которым "вынь да положь" внимание

17 питомцев, которым "вынь да положь" внимание

Автор:
02 июня 2024 22:15
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   По пятам   внимание   ласка   необходима   срочно   
1045
18

Несмотря на то, что иногда наши любимцы неуловимы, им часто жизненно необходима наша ласка. Животные ходят за нами по пятам, чтобы, помимо еды, их похлопали по голове или почесали пузико. Проблема начинается тогда, когда, животины требуют срочного внимания и вкусняшек здесь и сейчас. Взгляните, что из этого получается.

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Метки: Питомцы   По пятам   внимание   ласка   необходима   срочно   
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2  комментария
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33k
Владимир Час назад
У меня от псяка фиг отвяжешься, если ему захотелось. Он хуже чем кошки. )
Фигли, они нас любят.
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3k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🐭 55 минут назад
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DarSie
  • Дата регистрации: 26.09.2018
  • 1887 постов (1830 в горячем)

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