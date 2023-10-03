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Чудеса изобретательности: 13 упоротых дизайнов машин, от которых фары на лоб полезут

Чудеса изобретательности: 13 упоротых дизайнов машин, от которых фары на лоб полезут

Автор:
03 октября 2023 10:06
Сообщество : Автомир
Метки: авто   дизайн   красота   креатив   машина   талант   творчество   чудики   
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С тех пор, как люди освоили наземный транспорт, им не остановить попытки его совершенствования. Они превратились в гонку главных производителей и, как оказалось, не только!

Простые автолюбители решили, что ждать крутых модификаций от компаний нет смысла, и сами проявили чудеса изобретательности. Так на улицах совершенно случайно можно увидеть невероятные образцы человеческой фантазии, которые служат средством передвижения!


Космическое ускорение

×
×

Оранжерея на колёсах

В Хьюстоне ежегодно проходит фестиваль художественных автомобилей, велосипедов и других транспортных средств, где участники показывают всё своё мастерство и фантазию.


Бананомобиль

А где миньоны?


Спешит на автомобильную свадьбу


Свиномобиль


Мечта Барби


Когда жаль было выкидывать игрушки, но появилась новая


Туалет на колёсах

Надпись слева: «Спасибо Богу за Томаса Крэппера». Томас Крэппер — знаменитый британский водопроводчик, который по легенде изобрёл унитаз.


Пушистый и внушительный


Машина собачника


Как будто из какого-то мультфильма


Вверх тормашками


Настоящему викингу не страшна пасть чудомашины

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Метки: авто   дизайн   красота   креатив   машина   талант   творчество   чудики   
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