Чудеса изобретательности: 13 упоротых дизайнов машин, от которых фары на лоб полезут

С тех пор, как люди освоили наземный транспорт, им не остановить попытки его совершенствования. Они превратились в гонку главных производителей и, как оказалось, не только!
Простые автолюбители решили, что ждать крутых модификаций от компаний нет смысла, и сами проявили чудеса изобретательности. Так на улицах совершенно случайно можно увидеть невероятные образцы человеческой фантазии, которые служат средством передвижения!
Космическое ускорение
Оранжерея на колёсах
В Хьюстоне ежегодно проходит фестиваль художественных автомобилей, велосипедов и других транспортных средств, где участники показывают всё своё мастерство и фантазию.
Бананомобиль
А где миньоны?
Спешит на автомобильную свадьбу
Свиномобиль
Мечта Барби
Когда жаль было выкидывать игрушки, но появилась новая
Туалет на колёсах
Надпись слева: «Спасибо Богу за Томаса Крэппера». Томас Крэппер — знаменитый британский водопроводчик, который по легенде изобрёл унитаз.
Пушистый и внушительный
Машина собачника
Как будто из какого-то мультфильма
Вверх тормашками
Настоящему викингу не страшна пасть чудомашины
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