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30 крутых штук, напечатанных на 3D-принтере

30 крутых штук, напечатанных на 3D-принтере

Автор:
31 января 2023 09:45
Сообщество : Фабрика идей
Метки: 3d печать   3d принтер   дизайн   интересно   своими руками   творчество   
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Хотя для большинства людей слова «3D-печать» звучат как что-то из научной фантастики, пользователи сабреддита r/3Dprinting уже создают невероятные штуки, не выходя из дома. Вот, пожалуй, самые креативные творения этих талантливых ребят.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: 3d печать   3d принтер   дизайн   интересно   своими руками   творчество   
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