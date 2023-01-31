30 крутых штук, напечатанных на 3D-принтере

Хотя для большинства людей слова «3D-печать» звучат как что-то из научной фантастики, пользователи сабреддита r/3Dprinting уже создают невероятные штуки, не выходя из дома. Вот, пожалуй, самые креативные творения этих талантливых ребят.
1. Этот паренек создал специальное крепление, чтобы у медицинских работников не болели уши из-за постоянного ношения масок, и бесплатно опубликовал шаблон для печати
2. "Напечатал метрового тираннозавра и закопал его во дворе, чтобы племяшки нашли его и раскопалия"
3. "Мы с женой (в основном она) добавили слуховой аппарат к подарку для нашей племянницы. Он такой же, как у нее"
4. Подстреленному орлу напечатали на 3D-принтере новый клюв, который придал ему еще более крутой вид
5. Парень создал зеркало для предложения: гексагоны расположены так, что точно на закате отраженный свет складывается в слова "Выйдешь за меня?"
6. "Лунный посох, который я сделал для своего костюма на ярмарке эпохи Возрождения в этом году. Включается при ударе посохом о землю"
7. "Жена устроилась водителем школьного автобуса. В первый день обучения она сбила только один конус. Я был так горд, что не мог не сделать что-то в память об этом дне"
8. "Кто-то постоянно воровал мое молоко из холодильника в офисе, так что я сделал замок для бутылки"
9. "Я напечатал на 3D-принтере одинаковые шлемы для себя и своей культи. «Больше никогда не говори ни со мной, ни с моим сыном»"
11. "Я начал делать контрафактные коллекционные предметы с помощью своего принтера Mars 3"
15. "Наконец-то дракон готов! Она не идеальна, но после небольшой операции прекрасна. Почти полтора метра в длину!"
17. "Ночью закончился пластик, но принт был слишком красивым, поэтому я нашел дизайн шляпы на Thingiverse и сделал жуткого Сквиртла!"
19. "Мой друг недавно сильно похудел, так что я сделал ему фигурку, чтобы это отпраздновать!"
21. "Напечатал на 3D-принтере совершенно бессмысленную крышку для маркера по типу средневековой булавы из коллекции Royal Armouries"
26. "Потребовалось более 3500 часов печати, чтобы разместить 100 камер Raspberry Pi. Для собственной установки для 3D-сканирования"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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