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Самоучка мастерит игрушки в виде милых инопланетных существ

Самоучка мастерит игрушки в виде милых инопланетных существ

Автор:
23 декабря 2022 21:29
Сообщество : Искусство
Метки: Игрушки   Мастера   дизайн   игрушка   креатив   своими руками   существа   творчество   фото   художники   
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Художница-самоучка под ником lelea_creatures мастерит мягкие игрушки в виде милейших существ, которые будто с другой планеты. Каждая из её игрушек - уникальна, с множеством интересных деталей и своим "характером". Взгляните на этих чудиков, и оцените работы девушки.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Игрушки   Мастера   дизайн   игрушка   креатив   своими руками   существа   творчество   фото   художники   
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1  комментарий
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4k
Трям 3 минуты назад
Арахнофобам понравится )))))
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mercure

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