Самоучка мастерит игрушки в виде милых инопланетных существ

По словам художницы, она занимается изготовлением таких креативных мягких игрушек уже год. Для их создания она использует полимерную глину, искусственный мех и синтепон в качестве наполнителя. Все её игрушки сделаны с душой и особым подходом - это чувствуется, потому что некоторые выглядят как настоящие! Взглянем на её работы: