Самоучка мастерит игрушки в виде милых инопланетных существ

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Художница-самоучка под ником lelea_creatures мастерит мягкие игрушки в виде милейших существ, которые будто с другой планеты. Каждая из её игрушек - уникальна, с множеством интересных деталей и своим "характером". Взгляните на этих чудиков, и оцените работы девушки.
По словам художницы, она занимается изготовлением таких креативных мягких игрушек уже год. Для их создания она использует полимерную глину, искусственный мех и синтепон в качестве наполнителя. Все её игрушки сделаны с душой и особым подходом - это чувствуется, потому что некоторые выглядят как настоящие! Взглянем на её работы:
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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