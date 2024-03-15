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Дикая обезьяна решила напасть на собаку — но пожалела об этом

Дикая обезьяна решила напасть на собаку — но пожалела об этом

Автор:
15 марта 2024 20:27
Сообщество : Животные
Метки: Фотографии   дикие животные   животные   забавно   обезьяна   обезьяны   природа   собака   собаки   фото   
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Фотограф заснял на улицах Индии целый сюжет блокбастера с участием обезьяны и собаки. Обезьяна решила напасть на бездомную собаку — но быстро поняла, что это было большой ошибкой!

Эту эпичную сцену засняли в индийском городе Чандигарх. Когда местная дикая обезьяна решила напасть на бездомную собаку, она быстро поняла, что сделала большую ошибку. Сначала примат подкрался к собаке сзади, а затем вцепился острыми зубами в её заднюю лапу.

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Собака быстро отреагировала на нападение — она развернулась, начала лаять и нападать на обезьяну в ответ. Перепуганный примат явно не ожидал такого поворота событий. Он молниеносно взобрался на бетонное ограждение, чтобы спастись от собаки.

На этом индийский блокбастер не закончился — следом прибежали сородичи собаки, которые принялись её защищать и вместе лаять на обезьяну. Та сдержанно за ними наблюдала, наверняка жалея о своей затее. Всё это действо заснял местный фотограф. Вот такие разборки происходят на улицах Индии:

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Фотографии   дикие животные   животные   забавно   обезьяна   обезьяны   природа   собака   собаки   фото   
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3  комментария
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29k
Егор Полчаса назад
Давно я диафильмов не смотрел.
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4k
Владимир Полчаса назад
ты,ба-яка падлюка!!!
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7k
Трям 49 минут назад
На черножопых похожи, на которых Русская община наехала!
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