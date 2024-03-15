Дикая обезьяна решила напасть на собаку — но пожалела об этом

На этом индийский блокбастер не закончился — следом прибежали сородичи собаки, которые принялись её защищать и вместе лаять на обезьяну. Та сдержанно за ними наблюдала, наверняка жалея о своей затее. Всё это действо заснял местный фотограф. Вот такие разборки происходят на улицах Индии: