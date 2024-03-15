Дикая обезьяна решила напасть на собаку — но пожалела об этом

Фотограф заснял на улицах Индии целый сюжет блокбастера с участием обезьяны и собаки. Обезьяна решила напасть на бездомную собаку — но быстро поняла, что это было большой ошибкой!
Эту эпичную сцену засняли в индийском городе Чандигарх. Когда местная дикая обезьяна решила напасть на бездомную собаку, она быстро поняла, что сделала большую ошибку. Сначала примат подкрался к собаке сзади, а затем вцепился острыми зубами в её заднюю лапу.
Собака быстро отреагировала на нападение — она развернулась, начала лаять и нападать на обезьяну в ответ. Перепуганный примат явно не ожидал такого поворота событий. Он молниеносно взобрался на бетонное ограждение, чтобы спастись от собаки.
На этом индийский блокбастер не закончился — следом прибежали сородичи собаки, которые принялись её защищать и вместе лаять на обезьяну. Та сдержанно за ними наблюдала, наверняка жалея о своей затее. Всё это действо заснял местный фотограф. Вот такие разборки происходят на улицах Индии:
Источник: — переведено специально для fishki.net
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