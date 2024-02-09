Милота дня: как живут орангутаны-сироты в заповеднике

В Индонезии работает ряд центров для орангутанов Orangutan Survival Foundation, где о малышах, оставшихся без матерей, чутко заботятся и готовят для жизни в дикой природе. Там за крохами от трёх до семи лет ухаживают суррогатные матери, они обучаются естественным навыкам, чтобы однажды вернуться в лес. Очаровательные малыши купаются в любви: их катают на тележке, они играют с сородичами, у них множество развлечений и вкусной еды. Основанный в 1991 году Фонд выживания орангутанов — крупнейшая в мире организация по сохранению орангутанов.