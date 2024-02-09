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Милота дня: как живут орангутаны-сироты в заповеднике

Милота дня: как живут орангутаны-сироты в заповеднике

Автор:
09 февраля 2024 12:36
Сообщество : Животные
Метки: Индонезия   дикие животные   животные   заповедник   обезьяны   орангутан   орангутаны   приматы   природа   фото   
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В Индонезии есть специальный реабилитационный центр, где ухаживают за маленькими орангутанами-сиротами. О малышах в возрасте от трёх до семи лет заботятся суррогатные матери. Эти очаровательные снимки были сделаны в двух центрах орангутанов на Калимантане, Индонезия.

В Индонезии работает ряд центров для орангутанов Orangutan Survival Foundation, где о малышах, оставшихся без матерей, чутко заботятся и готовят для жизни в дикой природе. Там за крохами от трёх до семи лет ухаживают суррогатные матери, они обучаются естественным навыкам, чтобы однажды вернуться в лес. Очаровательные малыши купаются в любви: их катают на тележке, они играют с сородичами, у них множество развлечений и вкусной еды. Основанный в 1991 году Фонд выживания орангутанов — крупнейшая в мире организация по сохранению орангутанов.

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Эти снимки сделали в двух центрах на острове Калимантан, Индонезия. Многие из малышей, живущих в центрах, потеряли семью из-за вырубки лесов, браконьерства и незаконной торговли домашними животными, а также лесных пожаров. Сейчас орангутаны находятся под угрозой исчезновения в дикой природе — по большей части из-за уничтожения мест обитания. Вторая серьёзная угроза —браконьерский отлов детёнышей для незаконной продажи.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Индонезия   дикие животные   животные   заповедник   обезьяны   орангутан   орангутаны   приматы   природа   фото   
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