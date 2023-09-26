Крокодил спас жизнь собаке, вытолкнув её из реки

Эти фото сделали на берегу реки в штате Махараштра, в западной Индии. Жители увидели, как в реку прыгнула бездомная собака, спасаясь от стаи свирепых сородичей. Как только собака оказалась в реке, её окружили три болотных крокодила. Казалось, у бедняги нет шансов — но вместо того, чтобы съесть собаку на обед, крокодилы решили ей помочь. Они подтолкнули её мордами к берегу.