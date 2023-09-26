Крокодил спас жизнь собаке, вытолкнув её из реки

Иногда законы природы жестоки, но порой даже её самые свирепые существа поступают по-доброму. Недавно жители Индии засняли, как три крокодила спасли жизнь собаке, которая пряталась от стаи диких сородичей. Та оказалась в реке, и хищники легко могли её съесть — но выбрали другой путь! Такое поведение крокодилов объяснили учёные.
Эти фото сделали на берегу реки в штате Махараштра, в западной Индии. Жители увидели, как в реку прыгнула бездомная собака, спасаясь от стаи свирепых сородичей. Как только собака оказалась в реке, её окружили три болотных крокодила. Казалось, у бедняги нет шансов — но вместо того, чтобы съесть собаку на обед, крокодилы решили ей помочь. Они подтолкнули её мордами к берегу.
Такое поведение крокодилов даже объяснили учёные:
"Крокодилы подталкивали собаку к берегу, касаясь её мордами, чтобы она безопасно выбралась на берег. Учитывая, что крокодил мог сразу съесть собаку, он её не атаковал, а вместо этого предпочёл подтолкнуть к берегу. Это означает, что он не был голоден," - говорят учёные из Journal of Threatened Taxa.
По словам учёных, болотные крокодилы не всегда агрессивны, и в данном случае проявили свой эмоциональный интеллект, или даже эмпатию и сочувствие по отношению к собаке. Таким образом они хотели помочь ей скорее сбежать от стаи сородичей. Хотя проявления эмпатии не исследованы у болотных крокодилов, специалисты полагают, что в этом плане рептилии недооценены.
Болотные крокодилы чаще всего встречаются в Индии. Длина взрослых самцов достигает 3,2 м, а вес — 200 кг. Не так давно учёные выявили ещё один интересный факт об этом виде крокодилов — они любят бархатцы. Их очень часто обнаруживали возле этих цветов вдоль реки Савитри. Считается, что бархатцы помогают защитить крокодилов от грибков и бактерий — поэтому они рептилии так облюбовали.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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