FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 14794 поста • 1691 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Животные
Крокодил спас жизнь собаке, вытолкнув её из реки

Крокодил спас жизнь собаке, вытолкнув её из реки

Автор:
26 сентября 2023 09:00
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   дикие животные   животные   крокодил   крокодилы   природа   собака   собаки   фото   
1591
6

Иногда законы природы жестоки, но порой даже её самые свирепые существа поступают по-доброму. Недавно жители Индии засняли, как три крокодила спасли жизнь собаке, которая пряталась от стаи диких сородичей. Та оказалась в реке, и хищники легко могли её съесть — но выбрали другой путь! Такое поведение крокодилов объяснили учёные.

Эти фото сделали на берегу реки в штате Махараштра, в западной Индии. Жители увидели, как в реку прыгнула бездомная собака, спасаясь от стаи свирепых сородичей. Как только собака оказалась в реке, её окружили три болотных крокодила. Казалось, у бедняги нет шансов — но вместо того, чтобы съесть собаку на обед, крокодилы решили ей помочь. Они подтолкнули её мордами к берегу.

×
×

Такое поведение крокодилов даже объяснили учёные:


"Крокодилы подталкивали собаку к берегу, касаясь её мордами, чтобы она безопасно выбралась на берег. Учитывая, что крокодил мог сразу съесть собаку, он её не атаковал, а вместо этого предпочёл подтолкнуть к берегу. Это означает, что он не был голоден," - говорят учёные из Journal of Threatened Taxa.

По словам учёных, болотные крокодилы не всегда агрессивны, и в данном случае проявили свой эмоциональный интеллект, или даже эмпатию и сочувствие по отношению к собаке. Таким образом они хотели помочь ей скорее сбежать от стаи сородичей. Хотя проявления эмпатии не исследованы у болотных крокодилов, специалисты полагают, что в этом плане рептилии недооценены.

Болотные крокодилы чаще всего встречаются в Индии. Длина взрослых самцов достигает 3,2 м, а вес — 200 кг. Не так давно учёные выявили ещё один интересный факт об этом виде крокодилов — они любят бархатцы. Их очень часто обнаруживали возле этих цветов вдоль реки Савитри. Считается, что бархатцы помогают защитить крокодилов от грибков и бактерий — поэтому они рептилии так облюбовали.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: дикая природа   дикие животные   животные   крокодил   крокодилы   природа   собака   собаки   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Едондер пуп 48 минут назад
Дело не в том, что не голодны - они хотели зрелищ, легонечко подталкивали и нашептывали: "Ну ты чего, не мужик? Не будь тряпкой, выйди и покажи этим мерзавцам, а потом станцуй танец героя"))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
anpetrof 8 минут назад
Да просто на будущее приберегли
...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
kuchipachi Полчаса назад
Иногда и крокодилы более человечны, чем человек)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Владимир 41 минуту назад
Подталкивали, намекая, чтобы остальных позвал поплескаться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

95764



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Фотография с "императором" в Петербурге обошлась туристу в 4 тысячи рублей
Фотография с "императором" в Петербурге обошлась туристу в 4 тысячи рублей
13 загадочных объектов, которые заставили нас задуматься: «Что же это такое?"
13 загадочных объектов, которые заставили нас задуматься: «Что же это такое?"
Набирающие популярность в сообществах
На общую тему&nbsp;
На общую тему 
Комсомольская площадь
Комсомольская площадь
Женщина погнула смартфон Huawei Mate 50, но он продолжил работать
Женщина погнула смартфон Huawei Mate 50, но он продолжил работать
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Очень жизненно

Лучшие демотиваторы
Люк Бессон

Перейти в раздел
Популярные теги
#машина#животные#в мире#аварии#забавно#позитив#Автовсячина#кино#СССР#Разное
#автомобили#ДТП#фото#авто аварии#интересно#США#Россия#кот#шоу бизнес#интересное
#автомир#люди#Юмор#Прикол#история#факты#полиция#Дагестан#улыбнуло#фильм
Женщина погнула смартфон Huawei Mate 50, но он продолжил работать Женщина погнула смартфон Huawei Mate 50, но он продолжил работать Житель Индонезии спас крокодила, который 6 лет жил с шиной на шее Житель Индонезии спас крокодила, который 6 лет жил с шиной на шее В Индонезии крокодил три года живет с шиной на шее В Индонезии крокодил три года живет с шиной на шее В США медведь зашёл в дом, поел и лёг спать В США медведь зашёл в дом, поел и лёг спать В жилой дом в Индии заползла кобра-альбинос В жилой дом в Индии заползла кобра-альбинос Собака защищала дом хозяев от пумы - и пострадала от её когтей Собака защищала дом хозяев от пумы - и пострадала от её когтей

На что жалуетесь?

Вернуться