Самый старый орангутан в мире отметил 63-й день рождения

Белла — самый старый орангутан в мире, живущий в неволе. На этой неделе эта симпатичная дама с размахом отметила свой 63-й день рождения: ей подарили большой торт из фруктов и устроили вечеринку.
Самка орангутана по кличке Белла родилась, по оценкам, в 1961 году. Тремя годами позже её спасли из дикой природы и перевезли в зоопарк Хагенбек в Гамбурге, Германия. С тех пор Белла живёт там, и недавно она отметила свой 63-й день рождения. Сотрудники зоопарка поздравили её тортом из мягкого вареного риса и фруктов, который она съела с большим аппетитом.
Обычно орангутаны доживают до 35-40 лет в дикой природе, а те, что живут в неволе, могут дожить примерно до 50 лет. Но Белла всех превзошла. На данный момент она удерживает мировой рекорд по возрасту среди суматранских орангутанов, находящихся в неволе: она считается самым старым орангутаном в мире. По словам сотрудников зоопарка, Белла "умная, любопытная, нежная, и никогда не проявляет агрессию".
За свою жизнь Белла родила шестерых детёнышей, а также вырастила четверых "приёмных" малышей, которых не приняли их матери. За это она даже получила прозвище "супермама". Свой праздничный торт она разделила с одним из своих приёмных детей, орангутаном Берани.
Источник:
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Милота дня: как живут орангутаны-сироты в заповеднике
- Радость дня: в Техасе родилась третья за 115 лет горилла
- Учёные показали, как видят мир животные
- В зоопарке засняли, как горилла лепит снежки
- "Проваливай": орангутан жестоко выбросил из своего вольера зверька