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Самый старый орангутан в мире отметил 63-й день рождения

Самый старый орангутан в мире отметил 63-й день рождения

Автор:
23 апреля 2024 18:38
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Разное   животные   обезьяна   обезьяны   орангутан   орангутаны   приматы   природа   фото   
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Белла — самый старый орангутан в мире, живущий в неволе. На этой неделе эта симпатичная дама с размахом отметила свой 63-й день рождения: ей подарили большой торт из фруктов и устроили вечеринку.

Самка орангутана по кличке Белла родилась, по оценкам, в 1961 году. Тремя годами позже её спасли из дикой природы и перевезли в зоопарк Хагенбек в Гамбурге, Германия. С тех пор Белла живёт там, и недавно она отметила свой 63-й день рождения. Сотрудники зоопарка поздравили её тортом из мягкого вареного риса и фруктов, который она съела с большим аппетитом.

Обычно орангутаны доживают до 35-40 лет в дикой природе, а те, что живут в неволе, могут дожить примерно до 50 лет. Но Белла всех превзошла. На данный момент она удерживает мировой рекорд по возрасту среди суматранских орангутанов, находящихся в неволе: она считается самым старым орангутаном в мире. По словам сотрудников зоопарка, Белла "умная, любопытная, нежная, и никогда не проявляет агрессию".

За свою жизнь Белла родила шестерых детёнышей, а также вырастила четверых "приёмных" малышей, которых не приняли их матери. За это она даже получила прозвище "супермама". Свой праздничный торт она разделила с одним из своих приёмных детей, орангутаном Берани.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Видео   Разное   животные   обезьяна   обезьяны   орангутан   орангутаны   приматы   природа   фото   
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Тварь 2 часа назад
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7k
Трям Полчаса назад
Самый старый орангутан в мире отметил 63-й день рожденияПосмотреть
Самый старый орангутан в мире отметил 63-й день рождения
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mercure
  • Дата регистрации: 18.10.2021
  • 1668 постов (1608 в горячем)

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