Самый старый орангутан в мире отметил 63-й день рождения

Самка орангутана по кличке Белла родилась, по оценкам, в 1961 году. Тремя годами позже её спасли из дикой природы и перевезли в зоопарк Хагенбек в Гамбурге, Германия. С тех пор Белла живёт там, и недавно она отметила свой 63-й день рождения. Сотрудники зоопарка поздравили её тортом из мягкого вареного риса и фруктов, который она съела с большим аппетитом.