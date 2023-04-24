30 крайне фотогеничных животных, которые шикарно получились на фото

Животные — очень фотогеничные создания. Им даже не нужно порой стараться, чтобы круто получиться на фотографии. А иногда кажется, что они сами могут преподавать нам уроки позирования. Посмотрим на самых фотогеничных домашних и диких животных с просторов сети. Все они — милашки!