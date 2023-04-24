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30 крайне фотогеничных животных, которые шикарно получились на фото

30 крайне фотогеничных животных, которые шикарно получились на фото

Автор:
24 апреля 2023 21:59
Сообщество : Животные
Метки: Фотографии   дикие животные   домашние животные   животные   забавные животные   красивые фото   подборка   природа   фото   
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Животные — очень фотогеничные создания. Им даже не нужно порой стараться, чтобы круто получиться на фотографии. А иногда кажется, что они сами могут преподавать нам уроки позирования. Посмотрим на самых фотогеничных домашних и диких животных с просторов сети. Все они — милашки!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Фотографии   дикие животные   домашние животные   животные   забавные животные   красивые фото   подборка   природа   фото   
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2k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 42 минуты назад
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9k
Павел Полчаса назад
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3k
Дюндя 39 минут назад
Если придраться к названию, то там не все животные, а если, по мнению автора, ВСЕ животные, то их другое количество!
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