В Индии обезьяны официально владеют 13 гектарами земли

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Жители индийской деревни Упла так любят и уважают обезьян, что решили зарегистрировать на них землю. Сейчас местная популяция макак владеет 13 гектарами здешней земли.
В Индии всегда высоко ценили обезьян - за ними ухаживают, кормят, уважают их пространство и даже почитают в ритуалах. Но жители Уплы, небольшой деревни в индийском штате Махараштра, пошли дальше. Они так уважают местную популяцию обезьян, что зарегистрировали на них землю. В деревне, где проживает 1600 человек, обитает около 100 бенгальских макак (или макак-резус), и для этих животных официально выделили 13 гектаров земли. Для сравнения - размер одного футбольного поля составляет примерно 0,7 гектаров.
Глава деревни, Баппа Падвал, подтвердил этот факт: "То, что эта территория в 13 гектаров принадлежит обезьянам, чётко прописано в официальных документах. Однако, неизвестно, кто создал это положение и когда это было сделано. Сейчас в деревне обитает почти 100 обезьян. С годами их численность сокращается, поскольку они не остаются надолго на одном месте".
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Кстати, ещё пару лет назад в деревне Упла была другая ситуация с обезьянами - те бесконечно терроризировали местных жителей. Тогда сотни макак терроризировали местное население, крали у людей еду, бесцеремонно проникали в дома и даже нападали на некоторых жителей. Обезьяны перемещались большими группами, и даже вредили посевам местных фермеров. К счастью, эта "волна" обезьяньего хаоса благополучно закончилась, и приматы переместились в другие места.
Источник:
АНТИФИШКИ
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