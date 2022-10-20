В Индии обезьяны официально владеют 13 гектарами земли

В Индии всегда высоко ценили обезьян - за ними ухаживают, кормят, уважают их пространство и даже почитают в ритуалах. Но жители Уплы, небольшой деревни в индийском штате Махараштра, пошли дальше. Они так уважают местную популяцию обезьян, что зарегистрировали на них землю. В деревне, где проживает 1600 человек, обитает около 100 бенгальских макак (или макак-резус), и для этих животных официально выделили 13 гектаров земли. Для сравнения - размер одного футбольного поля составляет примерно 0,7 гектаров.