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В Индии обезьяны официально владеют 13 гектарами земли

В Индии обезьяны официально владеют 13 гектарами земли

Автор:
20 октября 2022 08:30
Сообщество : Животные
Метки: Индия   дикая природа   дикие животные   животные   забавно   макаки   обезьяны   приматы   природа   фото   
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Жители индийской деревни Упла так любят и уважают обезьян, что решили зарегистрировать на них землю. Сейчас местная популяция макак владеет 13 гектарами здешней земли.
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Источник:

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Метки: Индия   дикая природа   дикие животные   животные   забавно   макаки   обезьяны   приматы   природа   фото   
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2  комментария
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Денис 16 минут назад
Да у нас уже пол страны обезьянам принадлежит.
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Ivan 9 минут назад
Я не помню площадь Садовода, но только в Москве площади, котороми владеют обезьяны-не меньше.
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