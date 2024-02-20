Радость дня: в Техасе родилась третья за 115 лет горилла

Новорождённая Джамила уже побила пару рекордов. Это — третье рождение гориллы за 115-летнюю историю зоопарка, и первое рождение через кесарево сечение. Один из врачей, который участвовал в операции, обычно оперирует только людей:

"Участие в родах Секани стало одним из самых ярких моментов в моей карьере акушера-гинеколога. Для меня большая честь помогать этому исчезающему виду животных, и делиться своим опытом с ветеринарным персоналом зоопарка Форт-Уэрта. Я был поражен тем, насколько анатомия Секани совпадает с человеческой," — рассказал врач Джейми Уокер Эрвин.