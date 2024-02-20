Радость дня: в Техасе родилась третья за 115 лет горилла

Сейчас гориллы находятся под угрозой исчезновения, поэтому рождение каждой особи — большая радость. Недавно в зоопарке Форт-Уорта в США родилась недоношенная горилла. У матери начались роды на пять недель раньше срока, и врачам пришлось действовать экстренно.
В зоопарке Форт-Уорта, США, произошла радость: на свет появился малыш гориллы. У самки по кличке Секани начались роды на пять недель раньше срока — и смотрители вызвали команду гинекологов, чтобы принять срочные роды. Самке пришлось делать экстренное кесарево сечение, что спасло жизнь и маме, и малышке. К счастью, всё прошло успешно. Долгожданную новорождённую назвали Джамила.
После рождения маленькой горилле провели реанимацию, оказали дыхательную поддержку и сделали рентгенографию. Теперь за ней круглосуточно ухаживают в лучших условиях. К сожалению, мама не приняла малышку: Секани отказывалась ухаживать за ней и сближаться. Смотрители надеются, что другая самка гориллы, Грейси, может стать суррогатной матерью для неё.
Новорождённая Джамила уже побила пару рекордов. Это — третье рождение гориллы за 115-летнюю историю зоопарка, и первое рождение через кесарево сечение. Один из врачей, который участвовал в операции, обычно оперирует только людей:
"Участие в родах Секани стало одним из самых ярких моментов в моей карьере акушера-гинеколога. Для меня большая честь помогать этому исчезающему виду животных, и делиться своим опытом с ветеринарным персоналом зоопарка Форт-Уэрта. Я был поражен тем, насколько анатомия Секани совпадает с человеческой," — рассказал врач Джейми Уокер Эрвин.
Рождение Джамилы — радость для всего мира. Сейчас гориллы находятся под угрозой исчезновения, поэтому каждое появление на свет даёт маленькую надежду на спасение всего вида. В последние годы численность горилл сократилась из-за вырубки лесов, браконьерства, добычи полезных ископаемых, которая приводит к уничтожению мест обитания.
Видео с малышкой:
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Этому врачу знакомо понятие "человекоподобная обезьяна"? Если бы он кесарил жирафа и его бы удивило сходство с человеческой анатомией, было бы понятно.
Один из парадоксов человечества