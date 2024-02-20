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Радость дня: в Техасе родилась третья за 115 лет горилла

Радость дня: в Техасе родилась третья за 115 лет горилла

Автор:
20 февраля 2024 21:28
Сообщество : Животные
Метки: Разное   гориллы   дикие животные   животные   мило   новости   обезьяны   приматы   природа   фото   
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Сейчас гориллы находятся под угрозой исчезновения, поэтому рождение каждой особи — большая радость. Недавно в зоопарке Форт-Уорта в США родилась недоношенная горилла. У матери начались роды на пять недель раньше срока, и врачам пришлось действовать экстренно.

В зоопарке Форт-Уорта, США, произошла радость: на свет появился малыш гориллы. У самки по кличке Секани начались роды на пять недель раньше срока — и смотрители вызвали команду гинекологов, чтобы принять срочные роды. Самке пришлось делать экстренное кесарево сечение, что спасло жизнь и маме, и малышке. К счастью, всё прошло успешно. Долгожданную новорождённую назвали Джамила.

После рождения маленькой горилле провели реанимацию, оказали дыхательную поддержку и сделали рентгенографию. Теперь за ней круглосуточно ухаживают в лучших условиях. К сожалению, мама не приняла малышку: Секани отказывалась ухаживать за ней и сближаться. Смотрители надеются, что другая самка гориллы, Грейси, может стать суррогатной матерью для неё.

Новорождённая Джамила уже побила пару рекордов. Это — третье рождение гориллы за 115-летнюю историю зоопарка, и первое рождение через кесарево сечение. Один из врачей, который участвовал в операции, обычно оперирует только людей:


"Участие в родах Секани стало одним из самых ярких моментов в моей карьере акушера-гинеколога. Для меня большая честь помогать этому исчезающему виду животных, и делиться своим опытом с ветеринарным персоналом зоопарка Форт-Уэрта. Я был поражен тем, насколько анатомия Секани совпадает с человеческой," — рассказал врач Джейми Уокер Эрвин.

Рождение Джамилы — радость для всего мира. Сейчас гориллы находятся под угрозой исчезновения, поэтому каждое появление на свет даёт маленькую надежду на спасение всего вида. В последние годы численность горилл сократилась из-за вырубки лесов, браконьерства, добычи полезных ископаемых, которая приводит к уничтожению мест обитания.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разное   гориллы   дикие животные   животные   мило   новости   обезьяны   приматы   природа   фото   
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14  комментариев
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62k
hpgjzsorqzo4 3 часа назад
На министра обороны пиндостана похож очень , только маленький.
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97
TCCC 17 минут назад
Какой смешной негрик
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38k
АнтонПолднев Час назад
Я был поражен тем, насколько анатомия Секани совпадает с человеческой," рассказал врач Джейми Уокер Эрвин.(с)
Этому врачу знакомо понятие "человекоподобная обезьяна"? Если бы он кесарил жирафа и его бы удивило сходство с человеческой анатомией, было бы понятно.
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7k
Андрей Крылов 2 часа назад
Терпеть не могу обезьян вообще и горилл в частности но.... Хорошая новость. Я за разнообразие в животном мире. Даже самые мерзкие гады, вроде ядовитых медуз и мерзких червяков, имеют право на жизнь.
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3
Китун Евгений 2 часа назад
На Самоходного Джо похожа. Не от него ли?
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161
Чубака 2 часа назад
Цезарь родился !
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10k
Павел 2 часа назад
Красавица!!!!!!
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13k
Владимир 2 часа назад
Это точно не негра подсунули?
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5k
Андрей 2 часа назад
Да ладно, полна европа гориллами
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295
Рома Андрей 22 минуты назад
Там не гориллы , а бандерлоги !
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11k
BarOb 3 часа назад
Красивенький
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95k
Доктор Джонс 3 часа назад
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16k
GROMOZEKA 3 часа назад
Одни человеки вырубают тропические джунгли и уничтожают горилл, другие пытаются их сохранить.
Один из парадоксов человечества
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