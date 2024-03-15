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Ситуации, которые могли случиться только на собеседовании

Ситуации, которые могли случиться только на собеседовании

Автор:
15 марта 2024 20:19
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Собеседование   вакансия   должность   интервью с кандидатом   истории   кандидат на работу   работа   
2997
14

Поиск работы - процесс порой небыстрый и стрессовый. Порой приходится пройти немало собеседований, чтобы устроиться в нормальную компанию. Пользователи поделились опытом, который случился у них во время трудоустройства.

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Метки: Собеседование   вакансия   должность   интервью с кандидатом   истории   кандидат на работу   работа   
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10  комментариев
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5k
4ijik Час назад
Арсен сиську попросил??? Капееец сотрудники... И нахера такая контора?
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102
Артём 3 минуты назад
После армейки работал в охране одного АО. Нам в штат охраны был нужен новый сотрудник. Охранник на входе осуществлял первичный отсев. Было забавно, когда сестра привела брата устраиваться на работу и всё время за него говорила. Я не выдержал и спросил, будет ли она работать вместо него.
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6k
Владимир 24 минуты назад
Комментарий к фото
Никогда не понимал этой фишки кровь из носу "приходить вовремя". Да, есть такие должности, в которых надо строго "от сих до сих" сидеть. Секретарь, например. Или кассир...
Но остальным-то зачем? Что измениться,если человек придет на 30 мин позже, если он за это время успевает свою работу сделать? А если он не успевают, то эти 30 минут ему ничего не дадут, надо разбираться почему он не успевает.
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665
Вик Тор 54 минуты назад
Ну отзывы бывших сотрудников о компании таки можно найти.
Там конечно обычно негатив,но бывают правдивые с описанием плюсов и минусов.
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