Ситуации, которые могли случиться только на собеседовании

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Поиск работы - процесс порой небыстрый и стрессовый. Порой приходится пройти немало собеседований, чтобы устроиться в нормальную компанию. Пользователи поделились опытом, который случился у них во время трудоустройства.
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Но остальным-то зачем? Что измениться,если человек придет на 30 мин позже, если он за это время успевает свою работу сделать? А если он не успевают, то эти 30 минут ему ничего не дадут, надо разбираться почему он не успевает.
Примерный ответ!
Потому что те, кому позволено приходить на полчаса позже знают, что терпят их ровно до тех пор, пока они свою работу делают.
А если вы хотите работать по принципу с 9 до 18, 1 час на обед, то получите вместо результата имитацию кипучей деятельности, вот и все. Строго по договору между прочим, потому что ни в одном договоре не может быть расписано сколько и какое время должно занимать выполнение задания. И соответственно доказать невыполнение задания в срок невозможно, т.к. невозможно этот срок обосновать.
Только... Работу работайте на уровне Пети и Вани и все.
Так и я предлагаю быть честным, а не кивать на договор и ТК, который написан в пользу бездельников-формалистов и ИБДшников.
Там конечно обычно негатив,но бывают правдивые с описанием плюсов и минусов.