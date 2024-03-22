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Парень прошёл собеседование за друга и обеспечил ему оффер на 400 тысяч рублей

Парень прошёл собеседование за друга и обеспечил ему оффер на 400 тысяч рублей

Автор:
22 марта 2024 17:05
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: it   Дипфейк   Искусственный интеллект   Нейросеть   Собеседование   Твиттер   работа   тред   
1321
12

Хороший друг айтишника - начинающий специалист. Он лишь недавно закончил курсы, и таких работников без опыта не слишком-то ждут в приличных компаниях. Оказалось, что эту проблему можно решить. Главное - креатив, знание современных технологий и немного везения.

В соцсетях завирусился тред о том, как айтишник прошёл собеседование за своего приятеля. Парень прошёл курсы по фронтенд-разработке, но найти работу так и не смог. Три месяца он пытался доказать работодателям, что что-то умеет, но джунов мало где ждут.


Как пишет пользователь Твиттера с ником Якен Хгар, нельзя было допустить, чтобы друг похоронил свои знания. Пришлось чуточку схитрить, но результат превзошёл ожидания!


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Раньше с помощью искусственного интеллекта дипломы писали, теперь - на работу устраиваются. Правда, неизвестно, сможет ли начинающий специалист доказать свою профпригодность на новом месте или запорет первую же задачу, история умалчивает.

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Метки: it   Дипфейк   Искусственный интеллект   Нейросеть   Собеседование   Твиттер   работа   тред   
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11  комментариев
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26k
сеньор Леонсио Час назад
Чтоб этому помощнику ,зубы лечил такой друг без опыта!

Видео по теме, как такие уроды всё айти пытаются кошмарить.
Ссылка youtu.be
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514
Пчёл 2 минуты назад
"...неизвестно, сможет ли начинающий специалист доказать свою профпригодность на новом месте или запорет первую же задачу, история умалчивает..."
В том-то и дело!
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9k
mbr 17 минут назад
Это к вопросу о том, какие профессии сейчас востребованы.
Нет никакого кадрового дефицита в инженерах и рабочих, иначе бы такая, более примитивная профессия как программист не была бы В РАЗЫ дороже, чем якобы "востребованные" инженеры, рабочие, мастера на заводах.

Если бы требовались, реально, то сейчас бы сотни тысяч молодых людей кинулись из Москвы в регионы на производственные предприятия.
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10k
Zhora Полчаса назад
Начинать карьеру с обмана - гнилое дело.
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34k
Ego sum qui sum Час назад
а смысл такие невероятных усилий? через месяц испытательного срока раюотодатель все поймет и уволит
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59k
zloykoyot Час назад
Желаю этому помощнику нарваться на врача, желательно хирурга, которому вот так же добрый друг помог.
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−7
Компот Час назад
Я так понял, работать за друга то же этот сердобольный парень будет.
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3k
Сергей Час назад
Судя по офферу, позиция сеньора. и после первого таска, в закат уйдёт товарищ.
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29
DuckTales 2 часа назад
Ну прошел, а дальше-то что ? Все же быстро раскроется, на первом же задании.
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29
DuckTales Жирный бот Час назад
Да это только людей смешить
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
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