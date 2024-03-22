Парень прошёл собеседование за друга и обеспечил ему оффер на 400 тысяч рублей

Хороший друг айтишника - начинающий специалист. Он лишь недавно закончил курсы, и таких работников без опыта не слишком-то ждут в приличных компаниях. Оказалось, что эту проблему можно решить. Главное - креатив, знание современных технологий и немного везения.
В соцсетях завирусился тред о том, как айтишник прошёл собеседование за своего приятеля. Парень прошёл курсы по фронтенд-разработке, но найти работу так и не смог. Три месяца он пытался доказать работодателям, что что-то умеет, но джунов мало где ждут.
Как пишет пользователь Твиттера с ником Якен Хгар, нельзя было допустить, чтобы друг похоронил свои знания. Пришлось чуточку схитрить, но результат превзошёл ожидания!
Раньше с помощью искусственного интеллекта дипломы писали, теперь - на работу устраиваются. Правда, неизвестно, сможет ли начинающий специалист доказать свою профпригодность на новом месте или запорет первую же задачу, история умалчивает.
Источник:
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Видео по теме, как такие уроды всё айти пытаются кошмарить.
В том-то и дело!
Нет никакого кадрового дефицита в инженерах и рабочих, иначе бы такая, более примитивная профессия как программист не была бы В РАЗЫ дороже, чем якобы "востребованные" инженеры, рабочие, мастера на заводах.
Если бы требовались, реально, то сейчас бы сотни тысяч молодых людей кинулись из Москвы в регионы на производственные предприятия.