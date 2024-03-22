Парень прошёл собеседование за друга и обеспечил ему оффер на 400 тысяч рублей

В соцсетях завирусился тред о том, как айтишник прошёл собеседование за своего приятеля. Парень прошёл курсы по фронтенд-разработке, но найти работу так и не смог. Три месяца он пытался доказать работодателям, что что-то умеет, но джунов мало где ждут.

Как пишет пользователь Твиттера с ником Якен Хгар, нельзя было допустить, чтобы друг похоронил свои знания. Пришлось чуточку схитрить, но результат превзошёл ожидания!