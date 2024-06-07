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Нелепые причины, по которым людям отказали в работе

Нелепые причины, по которым людям отказали в работе

Автор:
07 июня 2024 15:01
Сообщество : Истории
Метки: Собеседование   вакансия   истории   истории из жизни   не взяли на работу   отказали в работе   
2698
14

Порой на собеседованиях кажется, что точно возьмут на работу, но в итоге на вакансию берут другого. Пользователи из нашего поста поделились самыми нелепыми причинами, по которым лишились предполагаемого места. Может, это даже к лучшему?

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А вам по каким причинам отказывали в работе?

Источник:

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Метки: Собеседование   вакансия   истории   истории из жизни   не взяли на работу   отказали в работе   
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27  комментариев
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29k
Matrosskin 2 часа назад
Зуммеры начинают устраиваться на работу и внезапно узнают что таки "встречают по одёжке " , а всякого рода толерастия - это для блогов, в реальности коллеги и клиенты хотят общаться с адекватно выглядящими людьми. А ещё наниматель хочет взять сотрудника на длительный срок, а не перелётную птицу - однолетника или #посижутутпокаполучшеищу
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26k
Михаил Сметанкин 4 минуты назад
Мне кстати тоже один раз отказывали, потому что искали кого-то уровнем пониже.
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5k
Subic Полчаса назад
Как бы озвученная причина отказа очень часто ничего общего с реальной причиной НЕ имеет. Потому что чаще всего "руководитель посмотрел, поговорил и ему не понравился человек (интуитивно)", как то не очень ложится в официальную причину отказа. А чаще всего это именно ничем не мотивированное отношение кадровика и/или другого руководства. Ну смотрите сами, очень часть руководитель (кадровик) работает на этом месте годами и через него прошло 100500 удачных и неудачных наймов. И он не имеет никакого желания объяснять, а иногда и не сам не очень понимает, почему человек ему не нравится. Поэтому, реально, сейчас очень модна формулировка "слишком высокая квалификация для этой вакансии". Это несколько сглаживает отказ и поднимает самооценку кандидата (может быть). Реально же обозначает: "Не хотим мы вас брать и объяснять почему не хотим (не можем)."
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15k
? ? ? Полчаса назад
ибо нехрен.
и клиенты пугаются..
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1k
Andrey G Полчаса назад
Помните раньше были статьи на фишках о том, как те или иные слова с течением времени меняли смысл. Наприпер мымра или болван (если тырнет не врёт).
Теперь у нас новые слово, поменявшее своё значение. Раньше собес был "социальным обеспечением", теперь, видимо, стал "собеседованием".
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63k
dima423 Полчаса назад
Вообще почти все отказы вполне логичные и обоснованные, кандидатов то дохера, а они так удивляются что их не взяли, как будто ощущают себя последним неработающим человеком на земле)))
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63k
Мойша 37 минут назад
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Пирсинг и тату - это от неуверенности в себе и отсутствия самодостаточности
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63k
Мойша 40 минут назад
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Типа, если невеста такая.
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63k
dima423 42 минуты назад
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Так поперлось небось с таким декольте, что соски наружу торчали)) ...а там облом, баба собес проводила))
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63k
Мойша 42 минуты назад
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63k
Мойша 43 минуты назад
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Вот так старые мымры лишились украшения офиса.
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17k
Элитный тигр 49 минут назад
Муйня очередная от кукурузины. Приходите к нам на кирпичный завод, вам не откажут!!!
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2k
SoulSeeker Час назад
Довольно смешно что человек удивлен что работодателю требуется специалист уровня пониже, это как бы обычное явление (ну у нас в IT так точно, есть даже спец. термин - overqualified). Если специалист явно перерос как зарплату, которое готов платить на данной позиции работодатель, так и задачи (а ему хочется развития и новых вызовов) - то его навыки и знания попросту избыточны и он скорее всего очень быстро уйдет и нужно будет снова кого-то искать на позицию. Рядовое явление.
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16k
эмосурикат прямоползающий Час назад
ну тем кто работает с людьми логично, что отказывают из-за тату, не всем это нравится, это если ты удаленщица, то всем плевать
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4k
RaiJu 2 часа назад
Мне один раз отказали в работе, потому-что я сказал, что семья это обременение. То есть, когда спросили: "Женат ли я?", я сказал: "Не обременен". И все, началось "Вы считаете, что семья это обременение?" и так далее. Эту тварь я никогда не забуду.
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3k
San_Fajanse 2 часа назад
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а вы о чем думали, когда забивались? ты бы еще в собес пошла, работать с пенсионерами, забитая с ног до макушки забитая и проколотая везде, где можно
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11k
SuperTroll 2 часа назад
Сейчас малолетки бьют себе татухи не на жопе, ногах и руках..а у же на лице. А потом будут удивляться, почему их не взяли в приличные компании.
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1720 постов (1672 в горячем)

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