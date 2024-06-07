Нелепые причины, по которым людям отказали в работе

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Порой на собеседованиях кажется, что точно возьмут на работу, но в итоге на вакансию берут другого. Пользователи из нашего поста поделились самыми нелепыми причинами, по которым лишились предполагаемого места. Может, это даже к лучшему?
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А вам по каким причинам отказывали в работе?
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и клиенты пугаются..
Теперь у нас новые слово, поменявшее своё значение. Раньше собес был "социальным обеспечением", теперь, видимо, стал "собеседованием".
А вот резюме без фото - это зашквар.