Нелепые ситуации, которые поймут те, кто хотя бы раз сильно уставал на работе

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Порой загруженность и погружённость в работу могут сыграть злую шутку. Герои нашей подборки на себе ощутили нелепость ситуаций, когда не смогли вовремя переключиться на отдых. Вот до чего доводит работа!
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-" У киоска."
-"У киоска, ЧТО?"
-" У киоска СЭР!"
(лет 20 назад сейчас про маршрутки не в курсе...)
"Это, просто" (с) .
"Эскалатор" написан почти без ошибок.
А однажды пришел домой с работы,достал "треугольник", и хочу дверь открыть( я техник лифтовой),
А когда из Армии вернулся,то часто вместо да,нет отвечал так точно и никак нет.
Один мой хороший друг рассказал историю. Он работает хирургом в приёмном. Точнее, хирургов на смене трое, но в этот день одного срочно забрали на отделение, а другой чем-то притравился и упал под капельницу. Такой вот неудачный день. Обещали дать замену, но... дали какого-то молодого неопытного торакальника. И то хорошо.
И, по закону сами знаете чего, оно пошло. Две аварийки, ножевое и падение с высоты. Четыре тяжёлых трёхчасовых полостных операции, не то, что отдохнуть и пообедать - чашку кофе между переодеванием и мытьём, и то второпях. Окончив смену хирург вышел на улицу в состоянии, близком к трансу. Ну знаете - глаза не видят, ноги не ходят, голова не думает. Домой и спать. Хотя, сначала зайти в кафешку и что-нить съесть.
На автомате очистив тарелку (что заказывал? - убей, не помню!) хирург был выведен из транса хозяином кафешки.
- Доктор, у вас был тяжёлый день, да? Много операций, да? Выпейте вот сто коньяка, расслабьтесь, обед за счёт заведения, такси я вам вызвал...
Хирург пришёл в себя.
- Ну да, я хирург... и день был тяжёлый... А что, так заметно?
- Да, доктор. Вы когда поели, сказали официантке: "Я закончил. Считайте инструменты и зашивайте". Вы из приёмного, да? Я шесть лет на "Скорой" работал, видел такое.
Ну не достроили его еще, а уже запустили, на одну линию...