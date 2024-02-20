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Нелепые ситуации, которые поймут те, кто хотя бы раз сильно уставал на работе

Нелепые ситуации, которые поймут те, кто хотя бы раз сильно уставал на работе

Автор:
20 февраля 2024 10:23
Сообщество : Истории
Метки: Жизнь   заработался   из жизни   интересно   истории   переработал   работа   фото   
4542
16

Порой загруженность и погружённость в работу могут сыграть злую шутку. Герои нашей подборки на себе ощутили нелепость ситуаций, когда не смогли вовремя переключиться на отдых. Вот до чего доводит работа!

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Метки: Жизнь   заработался   из жизни   интересно   истории   переработал   работа   фото   
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19  комментариев
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95k
Доктор Джонс 3 часа назад
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23k
Алексей 51 минуту назад
В глубокой молодости работал какое-то время в режиме 24/7. В один, далеко не прекрасный, день приехал на работу в домашних тапочках и трениках, но в пиджаке и галстуке. Вошел в офис вместе с начальником... У меня отобрали офисный мобильник и отправили на неделю в отпуск.
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16k
Александр 52 минуты назад
На работе везде проход по карточкам. Даже в лифте, в курилке... За смену приходиться "побегать". Приходя со смены домой, долго копаюсь пытаясь достать эту грёбаную карточку, чтобы потом стоять и тупить - куда её прикладывать, что перед домофоном, что в лифте(дома)
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2k
Никита Сергеевич Час назад
Я владелец заведений по доставке фаст фуда и иногда развожу доставки сам, когда нет курьеров. Как то повез отходы от мяса курицы (кости, шкуры и т.п.) собачникам, они у нас покупают и, отдавая пакеты, говорю на автомате - "Приятного аппетита!". Офигели и собачники, и я. Долго смеялись потом)
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389
maikl Час назад
было поступление товара в середине недели...в субботу стирался.. пересчитал все носки....
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9k
Vалѣнтиныч Час назад
Комментарий к фото
В маршрутке...
-" У киоска."
-"У киоска, ЧТО?"
-" У киоска СЭР!"

(лет 20 назад сейчас про маршрутки не в курсе...)
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2k
Никита Сергеевич Час назад
Бедный воспитатель на экскаваторе в метро...
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9k
Vалѣнтиныч Час назад
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Я сразу понял , что 24/7 ...
"Это, просто" (с) .
"Эскалатор" написан почти без ошибок.
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3k
Диагноз 2 часа назад
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На экскаваторе... ???
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388
Евгений Эдельштейн 2 часа назад
А я возвращаюсь домой с работы. Стою перед дверью и направляю в нее пульт от авто и кнопку нажимаю.
А однажды пришел домой с работы,достал "треугольник", и хочу дверь открыть( я техник лифтовой),
А когда из Армии вернулся,то часто вместо да,нет отвечал так точно и никак нет.
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1k
Татьяна Баженова 2 часа назад
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В Эстонии в советское время ещё было принято здороваться с водителем и желать хорошего дня, когда выходишь. И всем было приятно.
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25k
Павел Плеханов 2 часа назад
(Не моё. чесно спёрто с просторов)

Один мой хороший друг рассказал историю. Он работает хирургом в приёмном. Точнее, хирургов на смене трое, но в этот день одного срочно забрали на отделение, а другой чем-то притравился и упал под капельницу. Такой вот неудачный день. Обещали дать замену, но... дали какого-то молодого неопытного торакальника. И то хорошо.
И, по закону сами знаете чего, оно пошло. Две аварийки, ножевое и падение с высоты. Четыре тяжёлых трёхчасовых полостных операции, не то, что отдохнуть и пообедать - чашку кофе между переодеванием и мытьём, и то второпях. Окончив смену хирург вышел на улицу в состоянии, близком к трансу. Ну знаете - глаза не видят, ноги не ходят, голова не думает. Домой и спать. Хотя, сначала зайти в кафешку и что-нить съесть.
На автомате очистив тарелку (что заказывал? - убей, не помню!) хирург был выведен из транса хозяином кафешки.
- Доктор, у вас был тяжёлый день, да? Много операций, да? Выпейте вот сто коньяка, расслабьтесь, обед за счёт заведения, такси я вам вызвал...
Хирург пришёл в себя.
- Ну да, я хирург... и день был тяжёлый... А что, так заметно?
- Да, доктор. Вы когда поели, сказали официантке: "Я закончил. Считайте инструменты и зашивайте". Вы из приёмного, да? Я шесть лет на "Скорой" работал, видел такое.
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4k
Enigma Kuutar 2 часа назад
Когда работаешь в КЦ, это абсолютно нормально отвечать на все звонки "Здравствуйте, меня зовут... Чем могу Вам помочь?" )))))) Даже по домофону))
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95k
Доктор Джонс 3 часа назад
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Экскаваторе? В метро?
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