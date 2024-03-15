Как выглядят дети знаменитостей, похожие на звёздных родителей как две капли

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Интересно наблюдать за тем, как взрослеют дети знаменитостей. С годами их схожесть становится всё очевидней. Перед вами звездные отпрыски с родителями для сравнения.
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Но поставить это дерьмо в один ряд с Мадонной......за гранью похабства!))