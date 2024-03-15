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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 8661 пост • 907 подписчиков подписаться
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Как выглядят дети знаменитостей, похожие на звёздных родителей как две капли

Как выглядят дети знаменитостей, похожие на звёздных родителей как две капли

Автор:
15 марта 2024 18:48
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: дети звезд   дочки звезд   звездные дети   звезды   знаменитости   сыновья звезд   шоу бизнес   
1079
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Интересно наблюдать за тем, как взрослеют дети знаменитостей. С годами их схожесть становится всё очевидней. Перед вами звездные отпрыски с родителями для сравнения.

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Метки: дети звезд   дочки звезд   звездные дети   звезды   знаменитости   сыновья звезд   шоу бизнес   
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7  комментариев
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10k
Владимир Час назад
Полина Гагарина, Андрей Кислов и Андрей Губин....
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39k
АнтонПолднев 16 минут назад
Про Малышеву звиздёж. Все знают, что у неё дочь. Очень, кстати, на неё похожая.
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161
Алексей Давыдов 37 минут назад
За рожу "знаменитости" малышевой - минус!)
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161
Алексей Давыдов Полчаса назад
походу пост для этого и создавался....
Но поставить это дерьмо в один ряд с Мадонной......за гранью похабства!))
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2k
Палыч 51 минуту назад
Откуда вообще взялась идиотская мода величать скоморохов "звёздами"?!
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142k
parallax Час назад
А каким боком коновалка Малышева звёздная?
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Спелая кукурузинка

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