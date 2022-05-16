15 звезд, у которых куча детей, и 15, которым и без них хорошо

Кто-то не представляет свою жизнь без детей, а кому-то и так живется неплохо. Знаменитости в этом плане не исключение — пока одни звезды рожают четвертого по счету ребенка и усыновляют пятого, другие, сознательно или ввиду обстоятельств, даже не задумываются о том, чтобы завести первого. Вот тридцать знаменитостей, чье мнение по этому вопросу разделилось.
«Поскольку у меня не было детей, а мой муж был довольно независимым, у меня была свобода. — рассказала она Опре в интервью. — Поэтому мне кажется, что большая часть всего моего успеха — тот факт, что я могла позволить себе работать».
Она рассказала журналу People об их с мужем решении не заводить детей: «Я ни разу об этом не пожалела. Я также считаю, что отчасти не жалею об этом потому, что я восполнила это лучшим для меня способом: через Академию лидерства Опры Уинфри для девочек в Южной Африке».
Бетти сказала CBS в 2012 году: «Нет, я никогда не жалела об этом. Я настолько склонна к одержимости, что знаю, что если бы я когда-нибудь забеременела, то, конечно же, уделяла бы этому все свое внимание. Но я решила не заводить детей, потому что сосредоточена на своей карьере. И я просто не думаю, что даже со своей одержимостью смогла бы справиться и с тем и с другим».
Он сказал в интервью Mr Porter: «Я не считаю, что это обязательно. Я не собираюсь себя психоанализировать, но… ну, никогда не говори никогда. У меня есть племянницы и племянники, и я был учителем. Я, наверное, провел среди детей намного больше времени, чем все мои друзья. Мне кажется, что, если ты полностью от этого отказываешься, ты черствешь. Превращаешься в того самого типа».
Она сказала Marie Claire: «Меня полностью устраивать моя жизнь как тети, причем тети не только моих племянниц и племянников, но и многих детей моих друзей».
Он сказал в интеревью Говарду Стерну: «Я не знаю никого, кому дети дарили бы столько же счастья, сколько мы получаем от наших недетей. Типа, мы все время на ***** вершине блаженства! Валяемся в кровати по утрам в субботу, курим травку, смотрим фильмы голышом. Если бы у нас были дети, мы бы, ****, не занимались этим».
Она думала начать ЭКО, когда вышла замуж за своего третьего мужа, но ее график из-за «Секса в большом городе» был слишком хаотичным.
Он сказал в интервью Эллен ДеДженерес: «Я бы слишком волновался за ребенка. У меня есть кот, и я волнуюсь за него. Я трижды проверяю дверь, прежде чем выйти. Я храню еду и воду в каждой комнате на случай, если дверь закроется и он будет 20 минут голодать».
Она сказала Дрю Бэрримор в интервью: «Я всегда сомневалась, хочу ли иметь детей, и я лучше пожалею о том, что у меня нет детей, чем заведу детей и потом буду жалеть об этом».
На вопрос, хотела бы она завести детей, Сара ответила: «Я не знаю. Я старею, так что эти яичники уже затянулись паутиной».
Она сказала Glamour UK, что «не знает, почему женщинам нужно иметь детей для того, чтобы считаться полноценными людьми».
В 2015 году Брендон и его жена Сара заявили в Periscope, что не хотят заводить детей.
О своем решении не заводить детей она рассказала The Guardian: «Я, скорее всего, была бы глубоко несчастна».
Она сказала британскому Vogue: «Мне не было предначертано [материнство]. Я все думала, что это случится, ждала, когда это произойдет, но этого не произошло, и мне было все равно, что думают люди ... Только скучные старики [спрашивали меня об этом]».
Она написала для HuffPost: «Мы полноценны, с партнером или без него, с ребенком или без него. Мы сами решаем, что красиво, когда речь идет о наших телах. Это решение остается за нами и только за нами».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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P.S. своих детей нет, но хотелось, бы.
Вот у Инокентия Моисеевича нет восьмерых детей, и что с того?
Любознательный читатель спросит меня: - А кто такой Инокентий Моисеевич? Отвечу: - А хер его знает!