15 звезд, у которых куча детей, и 15, которым и без них хорошо

Бетти сказала CBS в 2012 году: «Нет, я никогда не жалела об этом. Я настолько склонна к одержимости, что знаю, что если бы я когда-нибудь забеременела, то, конечно же, уделяла бы этому все свое внимание. Но я решила не заводить детей, потому что сосредоточена на своей карьере. И я просто не думаю, что даже со своей одержимостью смогла бы справиться и с тем и с другим».