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15 звезд, у которых куча детей, и 15, которым и без них хорошо

15 звезд, у которых куча детей, и 15, которым и без них хорошо

Автор:
16 мая 2022 23:12
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: голливуд   дети звезд   звездные семьи   звезды   знаменитости   шоу бизнес   
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Кто-то не представляет свою жизнь без детей, а кому-то и так живется неплохо. Знаменитости в этом плане не исключение — пока одни звезды рожают четвертого по счету ребенка и усыновляют пятого, другие, сознательно или ввиду обстоятельств, даже не задумываются о том, чтобы завести первого. Вот тридцать знаменитостей, чье мнение по этому вопросу разделилось.

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«Поскольку у меня не было детей, а мой муж был довольно независимым, у меня была свобода. — рассказала она Опре в интервью. — Поэтому мне кажется, что большая часть всего моего успеха — тот факт, что я могла позволить себе работать».

Она рассказала журналу People об их с мужем решении не заводить детей: «Я ни разу об этом не пожалела. Я также считаю, что отчасти не жалею об этом потому, что я восполнила это лучшим для меня способом: через Академию лидерства Опры Уинфри для девочек в Южной Африке».

Бетти сказала CBS в 2012 году: «Нет, я никогда не жалела об этом. Я настолько склонна к одержимости, что знаю, что если бы я когда-нибудь забеременела, то, конечно же, уделяла бы этому все свое внимание. Но я решила не заводить детей, потому что сосредоточена на своей карьере. И я просто не думаю, что даже со своей одержимостью смогла бы справиться и с тем и с другим».

Он сказал в интервью Mr Porter: «Я не считаю, что это обязательно. Я не собираюсь себя психоанализировать, но… ну, никогда не говори никогда. У меня есть племянницы и племянники, и я был учителем. Я, наверное, провел среди детей намного больше времени, чем все мои друзья. Мне кажется, что, если ты полностью от этого отказываешься, ты черствешь. Превращаешься в того самого типа».

Она сказала Marie Claire: «Меня полностью устраивать моя жизнь как тети, причем тети не только моих племянниц и племянников, но и многих детей моих друзей».

Он сказал в интеревью Говарду Стерну: «Я не знаю никого, кому дети дарили бы столько же счастья, сколько мы получаем от наших недетей. Типа, мы все время на ***** вершине блаженства! Валяемся в кровати по утрам в субботу, курим травку, смотрим фильмы голышом. Если бы у нас были дети, мы бы, ****, не занимались этим».

Она думала начать ЭКО, когда вышла замуж за своего третьего мужа, но ее график из-за «Секса в большом городе» был слишком хаотичным.

Он сказал в интервью Эллен ДеДженерес: «Я бы слишком волновался за ребенка. У меня есть кот, и я волнуюсь за него. Я трижды проверяю дверь, прежде чем выйти. Я храню еду и воду в каждой комнате на случай, если дверь закроется и он будет 20 минут голодать».

Она сказала Дрю Бэрримор в интервью: «Я всегда сомневалась, хочу ли иметь детей, и я лучше пожалею о том, что у меня нет детей, чем заведу детей и потом буду жалеть об этом».

На вопрос, хотела бы она завести детей, Сара ответила: «Я не знаю. Я старею, так что эти яичники уже затянулись паутиной».

Она сказала Glamour UK, что «не знает, почему женщинам нужно иметь детей для того, чтобы считаться полноценными людьми».

В 2015 году Брендон и его жена Сара заявили в Periscope, что не хотят заводить детей.

О своем решении не заводить детей она рассказала The Guardian: «Я, скорее всего, была бы глубоко несчастна».

Она сказала британскому Vogue: «Мне не было предначертано [материнство]. Я все думала, что это случится, ждала, когда это произойдет, но этого не произошло, и мне было все равно, что думают люди ... Только скучные старики [спрашивали меня об этом]».

Она написала для HuffPost: «Мы полноценны, с партнером или без него, с ребенком или без него. Мы сами решаем, что красиво, когда речь идет о наших телах. Это решение остается за нами и только за нами».

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: голливуд   дети звезд   звездные семьи   звезды   знаменитости   шоу бизнес   
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26  комментариев
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45k
dima423 10 часов назад
хз вот как то смотрю на эти картинки и создается впечатление что те кто с детьми - счастливы а те кто без детей, даже если и не говорит об этом, все равно несчастлив в глубине души...) И еще те кто заводит детей никогда об этом не жалеют (ну за редчайшим исключением типа сын маньяк или все дети погибли до родителей и тд), а вот те у кого нет детей, хотя бы раз но сожалели об этом, а кто то и вообще считает к старости, что зря жизнь прожил...
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1k
Лимонадный Джо 7 минут назад
Ну и кто тебе принесёт стакан воды в старости? Дворецкий!
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993
КАКАнгел 39 минут назад
В основном неизвестные мне люди и в основном личинки- нигеры. Не понял смысла подборки. И поскольку в америке и европе сейчас модно экспериментировать с полом ребенка - вы бы писали сколько у кого сейчас дочерей и сыновей , а то не уследить кто сегодня какого пола и кого куда дрючат.
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697
Глеб 49 минут назад
Я не думаю, что нужно осуждать людей за то, что они не стали заводить детей. В конце концов, это их выбор, пробовали огни или. Но лично у меня сложилось такое впечатление, судя по фото, что те люди которые с детьми выглядят более счастливо, хотя бы на фото. Ну может за исключением Дженифер Энистон.
P.S. своих детей нет, но хотелось, бы.
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856
GROMOZEKA 2 часа назад
На самом деле у кого-то просто не получилось, а потом дабы не рассказывать истории неудач, они просто придумывают другие увлекательные истории о независимости, отсутствии необходимости и тому подобное.
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5k
VL 3 часа назад
да пофиг на них!
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865
Maximka 9 часов назад
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12k
Konstantin 9 часов назад
Вообще те у кого нет детей вряд ли до конца понимают что теряют.
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3k
Дмитрий 10 часов назад
Занятно, что на память пришла лишь одна фамилия из тех, у кого детей нет (да и то так и не смог вспомнить кто же она такая - Энистон). Остальных не помню... А большинство тех, кто с детьми - весьма достойные люди (хотя некоторых из них тоже не знаю)! Случайность?
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25
Vladimir 10 часов назад
У кого есть дети, всех знаю. А вот у кого нет, никого, кроме Энистон. А на 13 вообще ужос.
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6k
Mowgley 10 часов назад
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458
Антошка 11 часов назад
Хрена себе звёзды, 70% ни разу не слышал, тем более не видел (ну или наоборот).
Вот у Инокентия Моисеевича нет восьмерых детей, и что с того?
Любознательный читатель спросит меня: - А кто такой Инокентий Моисеевич? Отвечу: - А хер его знает!
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3k
Babangdida 11 часов назад
Удачи тебе папаша! :)

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Porky Pig

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