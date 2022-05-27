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30 раз, когда знаменитости появлялись на красной ковровой дорожке со своими детьми

30 раз, когда знаменитости появлялись на красной ковровой дорожке со своими детьми

Автор:
27 мая 2022 23:05
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: голливуд   дети звезд   звезды   знаменитости   красная ковровая дорожка   шоу бизнес   
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31

Наверное, каждому родителю знакомо желание похвастаться своим чадом перед всем светом. Но, в отличие от большинства, у звезд такая возможность действительно есть, и они никогда не упускают случая ей воспользоваться. Вот целая подборка таких случаев.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: голливуд   дети звезд   звезды   знаменитости   красная ковровая дорожка   шоу бизнес   
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7  комментариев
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3k
Александр 6 часов назад
Даже половины из этого списка не знаю! Кто все эти люди???
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3k
Parus59 2 часа назад
Мне и половина этих "знаменитостей" неизвестна, зачем это здесь ?Наверное тем, кто смотрит Малахова, ДНК, Дом2 и прочую п.о.е.б.е.н.ь этот пост зайдет, большинству это выставка тщеславия пох.
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Lexx 3 часа назад
У Анджелины Джоли своих только трое детей. Остальные трое, это приёмные.
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1k
Трям 9 часов назад
Шоу уродов!!!
Только дочка Дрю Берримор удалась. Возможно просто мелкая еще...

Откуда у негра белая дочь?
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