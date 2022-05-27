30 раз, когда знаменитости появлялись на красной ковровой дорожке со своими детьми

Наверное, каждому родителю знакомо желание похвастаться своим чадом перед всем светом. Но, в отличие от большинства, у звезд такая возможность действительно есть, и они никогда не упускают случая ей воспользоваться. Вот целая подборка таких случаев.
1. Риз Уизерспун с дочерью Авой и сыном Теннеси на премии American Cinematheque Awards в 2019 году
2. Курт Кобейн и Кортни Лав с дочерью Фрэнсис Бин на церемонии награждения MTV Video Music Awards в 1993 году
3. Блайт Даннер с дочерью Гвинет Пэлтроу на премьере фильма «Повелитель приливов» в 1991 году
6. Дэвид Бекхэм с сыновьями Бруклином и Ромео на церемонии Sun Military Awards в 2011 году
8. Анджелина Джоли со своими детьми, Мэддоксом, Вивьен, Захарой, Шайло и Ноксом на примере "Вечных" в 2021 году
9. Сара Джессика-Паркер и Мэтью Бродерик с сыном Джеймсом Уилки на премьере сериала "И просто так" в 2022 году
11. Уилл и Джада Пинкетт Смит со своими детьми, Уиллоу, Джейденом и Треем, на церемонию вручения премии Оскар в 2022 году
12. Серена Уильямс и Алексис Оганян с дочерью Олимпией на премьере фильма «Король Ричард» в 2021 году
16. Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли с дочерями Джеймс и Айнез на церемонии вручения Рейнольдсу звезды на Аллее славы в Голливуде в 2016 году
19. Мэрайя Кэри и Ник Кэннон с детьми Монро и Морокканом на премии Nickelodeon Kids' Choice Awards в 2018 году
22. Лил Ким с дочерью Роял Рейн на церемонию вручения наград BET Hip Hop Awards в 2019 году
23. Алиша Киз и Swizz Beatz с сыном Иджиптом на благотворительном мероприятии Black Ball в 2013 году
24. Зои Салдана и Марко Перего с детьми Боуи, Саем и Зеной на церемонии вручения звезды на Аллее славы в Голливуде в 2018 году
26. Дрю Бэрримор с дочерью Фрэнки на благотворительном мероприятии Society Of MSK Bunny Hop в 2017 году
28. Эшли Симпсон Росс и Эван Росс с детьми Джаггер Росс и Бронксом Вентцом на церемонии American Music Awards в 2017 году
29. Алессандра Амбросио и Джейми Мазур с детьми Аней и Ноем на премьере фильма «Здравствуй, папа, Новый год! 2» в 2017 году
Источник: — переведено специально для fishki.net
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