Алек Болдуин объяснил, почему продолжает заводить детей

Недавно Алек и Хилария объявили, что ждут еще одного ребенка. «Самое прекрасное, что узнали наши дети о большой семье, — это то, как сердце может расти с каждым новым братом и сестрой, — сказали они в эксклюзивном заявлении для People. — Наша способность любить продолжает расти, и нам не терпится обнять нашего нового малыша этой осенью».