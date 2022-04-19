Алек Болдуин объяснил, почему продолжает заводить детей

Не так давно Алек Болдуин и его жена Хилария Болдуин подтвердили, что ждут седьмого ребенка. Поскольку эта новость удивила многих фанатов, 64-летний актер решил объяснить, почему они с женой не собираются останавливаться.
Неудивительно, что Алека Болдуина часто спрашивают о семье — ведь он отец семерых детей, шестеро из которых родились в браке с Хиларей Болдуин. Это 8-летняя Кармен Габриэла, 6-летний Рафаэль Томас, 5-летний Леонардо Анхель Чарльз, 3-летний Ромео Алехандро Дэвид и, наконец, Эдуардо Пао Лукас, который несколько месяцев назад отпраздновал свой первый день рождения.
Старшая дочь Алека — 26-летняя модель Айрленд Болдуин. Ее мать — актриса Ким Бейсингер.
Недавно Алек и Хилария объявили, что ждут еще одного ребенка. «Самое прекрасное, что узнали наши дети о большой семье, — это то, как сердце может расти с каждым новым братом и сестрой, — сказали они в эксклюзивном заявлении для People. — Наша способность любить продолжает расти, и нам не терпится обнять нашего нового малыша этой осенью».
Растить семерых маленьких детей звучит, мягко говоря, нелегко. Но, как объяснил Алек в посте в Instagram*, посвященном слухам, окружающим большую семью, супруги рады новому «путешествию».
«Люди спрашивают, почему. Вот почему, — подписал он видео, на котором его младший сын трогательно смеется в камеру телефона. — Быть родителем — это главное путешествие».
Алек и Хилария ожидают прибавления осенью этого года.
* [компания-владелец Meta* признана экстремистской в РФ]
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Понравилось11
пост не читал, и не собираюсь - гумном не интересуюсь.
3,14дорасы - они безобидный, они просто в zhопу долбятся.
а вот 3,14доры - они ненавилят русское и русских, и, к примеру как болдуин - обещают обо..ать российское посольство.
Нет, но сам процесс…