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Алек Болдуин объяснил, почему продолжает заводить детей

Алек Болдуин объяснил, почему продолжает заводить детей (6 фото + 1 видео)

Автор:
19 апреля 2022 20:46
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: алек болдуин   звездные дети   звезды   знаменитости   родители и дети   семья   шоу бизнес   
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Не так давно Алек Болдуин и его жена Хилария Болдуин подтвердили, что ждут седьмого ребенка. Поскольку эта новость удивила многих фанатов, 64-летний актер решил объяснить, почему они с женой не собираются останавливаться.

Неудивительно, что Алека Болдуина часто спрашивают о семье — ведь он отец семерых детей, шестеро из которых родились в браке с Хиларей Болдуин. Это 8-летняя Кармен Габриэла, 6-летний Рафаэль Томас, 5-летний Леонардо Анхель Чарльз, 3-летний Ромео Алехандро Дэвид и, наконец, Эдуардо Пао Лукас, который несколько месяцев назад отпраздновал свой первый день рождения.

Старшая дочь Алека — 26-летняя модель Айрленд Болдуин. Ее мать — актриса Ким Бейсингер.

Недавно Алек и Хилария объявили, что ждут еще одного ребенка. «Самое прекрасное, что узнали наши дети о большой семье, — это то, как сердце может расти с каждым новым братом и сестрой, — сказали они в эксклюзивном заявлении для People. — Наша способность любить продолжает расти, и нам не терпится обнять нашего нового малыша этой осенью».

Растить семерых маленьких детей звучит, мягко говоря, нелегко. Но, как объяснил Алек в посте в Instagram*, посвященном слухам, окружающим большую семью, супруги рады новому «путешествию».

«Люди спрашивают, почему. Вот почему, — подписал он видео, на котором его младший сын трогательно смеется в камеру телефона. — Быть родителем — это главное путешествие».

Алек и Хилария ожидают прибавления осенью этого года.

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* Запрещены в РФ

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: алек болдуин   звездные дети   звезды   знаменитости   родители и дети   семья   шоу бизнес   
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13  комментариев
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7k
schmubu 4 часа назад
специально зашёл, чтобы новости про этого 3,14дора минус поставить.
пост не читал, и не собираюсь - гумном не интересуюсь.
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−6
Гугенот Полчаса назад
Это тот который украинцев расстреливал (а конкретно, Галину Андросович из Житомирской области)?
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5k
Григорий Бабкин Час назад
А его ещё не посадили за то, что он хохлушку грохнул? Непорядок.
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1k
Трям 3 часа назад
Алек Болдуин объяснил, почему продолжает заводить детей
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−18
Александр 3 часа назад
эээ, вы че про него пишете-он же Украину поддерживает, он наверно фошизд
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21k
KOSTELLO 4 часа назад
Рабинович, Вы любите детей?
Нет, но сам процесс…
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3k
Babangdida 4 часа назад
Надо бы седьмого назвать Галой. В честь Галины Хатчинс, которую этот козёл недавно застрелил на съёмочной площадке.
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24k
Андрей Иванов 4 часа назад
Пристали к человеку. Ему процесс нравится, а гондоны - нет
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