30 любопытных фотосравнений «до и после»

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Всё течёт, всё меняется! Иногда буквально до неузнаваемости. Какие-то вещи изнашиваются и портятся от старости, а какие-то видоизменяются и преображаются, если над ними поработать. Эти изменения всегда так интересно отслеживать!
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7. Старый медицинский журнал, в котором изображена пациентка до и после удаления опухоли в XVII веке
10. Водохранилище в Глоссопе, Англия, в 2022 году (во время засухи) и то же водохранилище в 2023 году после сильного дождя
11. Записи студента колледжа до и после того, как он начал принимать лекарства от СДВ (синдрома дефицита внимания)
16. Мягкая игрушка, которую любили много лет, по сравнению с совершенно новой версией той же самой мягкой игрушки
19. Актер в Турции до и после нанесения грима для театральной постановки романа Виктора Гюго "Горбун из Нотр-Дама"
20. Искендерун, Турция, 5 февраля 2023 года после землетрясения магнитудой 7,8 и год спустя
Источник: — переведено специально для fishki.net
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