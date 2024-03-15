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30 любопытных фотосравнений «до и после»

30 любопытных фотосравнений «до и после»

Автор:
15 марта 2024 14:54
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: было и стало   до и после   интересно   любопытно   сравнение   сравнения вещей   удивительное рядом   фотосравнения   
881
31

Всё течёт, всё меняется! Иногда буквально до неузнаваемости. Какие-то вещи изнашиваются и портятся от старости, а какие-то видоизменяются и преображаются, если над ними поработать. Эти изменения всегда так интересно отслеживать!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: было и стало   до и после   интересно   любопытно   сравнение   сравнения вещей   удивительное рядом   фотосравнения   
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7  комментариев
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27k
Влад 37 минут назад
Комментарий к фото
Франклипн все толще, а доллар все дешевлее
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11k
Garpia121 8 минут назад
Лабрадор-ретривером там и не пахнет. Скорее производная джек рассела. Симпатяга. Спасибо людям, что спасли.
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27k
Влад 11 минут назад
Комментарий к фото
Гдде вы находите таких свиней?
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39k
Dobry vojak Svejk 12 минут назад
С таким успехом в замок зажигания можно пилку от ногтей засовывать ))
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27k
Влад 15 минут назад
Комментарий к фото
Вот поолноое говно. В 88м это рабочая лошадь для людей занимающихся ремонтом или строительством. В 2012 это хрень с двумя рядами сидений для балбесов которые, возможно, когда нибудь собирутся на рыбалку. Машины принципиально разные.
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6k
Наталья 21 минуту назад
Комментарий к фото
собачка, конечно, милая...но даже когда ее делали другие собачки, лабрадор и по соседней улице не пробегал ...
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