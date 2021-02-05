30 фотосравнений, который помогут на многое посмотреть по-новому

Застряв в повседневной рутине, мы не до конца осознаем, насколько время меняет людей, вещи и технологии. А вот если посмотреть на сравнительные фотографии, где эта разница представлена наглядно, то вопросов не остается!
1. "Врачи говорили мне, что я не доживу до сорока. Я весил 225 кг. Теперь мне сорок и я похудел на 160 кг"
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2. "В 2006 году мой парень попросил меня нарисовать эпическую картину на его день рождения. Я пробовал снова на протяжении многих лет. 2006, 2016 и 2020 г."
5. "Что изменилось за 122 года? Нашла фотографию моей прабабушки. То-то я смотрю, выглядит очень знакомо"
21. "Две картины по одной фотографии, но сделанные с разницей в два года. Два года практики"
22. "Фотография, сделанная моей мамой во время медового месяца 43 года назад. И снимок, сделанный мной. Тоже во время медового месяца"
23. Проект Billion Tree Tsunami по восстановлению лесов и деградировавших земель в Пакистане - прогресс всего за 6 лет
26. На северо-западе Китая исчезла пустыня Му-Ус площадью 42 200 квадратных километров. Вместо нее появился оазис
Источник: — переведено специально для fishki.net
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