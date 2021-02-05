30 фотосравнений, который помогут на многое посмотреть по-новому

Застряв в повседневной рутине, мы не до конца осознаем, насколько время меняет людей, вещи и технологии. А вот если посмотреть на сравнительные фотографии, где эта разница представлена наглядно, то вопросов не остается!

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1. "Врачи говорили мне, что я не доживу до сорока. Я весил 225 кг. Теперь мне сорок и я похудел на 160 кг" 0 Источник:

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2. "В 2006 году мой парень попросил меня нарисовать эпическую картину на его день рождения. Я пробовал снова на протяжении многих лет. 2006, 2016 и 2020 г." 0 Источник:

3. "Мы выросли вместе. Я остановился, а он - нет. И рос с 1996 по 2013 год" 0 Источник:

4. Глаза одной и той же кошки: день и ночь 0 Источник:

5. "Что изменилось за 122 года? Нашла фотографию моей прабабушки. То-то я смотрю, выглядит очень знакомо" 0 Источник:

6. Столица Филиппин до и после карантина 0 Источник:

7. Деревянный стул, до и после работы мастера 0 Источник:

8. "Мой первый рисунок кошки и последний. Во всём нужна практика!" 0 Источник:

9. "Наблюдал, как малиновая розовая гусеница превратилась в бабочку" 0 Источник:

10. Это вомбат. Человек рядом - для масштаба 0 Источник:

11. Размер не всегда имеет значение 0 Источник:

12. Неожиданно! 0 Источник:

13. "Один, пять и семь месяцев вместе" 0 Источник:

14. "Мои успехи в рисовании за четыре месяца" 0 Источник:

15. "Подобрала кошку на улице. Фотографии сделаны с разницей в год" 0 Источник:

16. 5 фунтов жира по сравнению с 5 фунтами мышц (это примерно 2,3 кг) 0 Источник:

17. "Как у нее это получается?" 0 Источник:

18. "Поймал дым, разносящийся над нашим пригородом в Австралии" 0 Источник:

19. "Он появился в нашем доме 12 недель назад. Посмотрите, как изменился" 0 Источник:

20. Авраам Линкольн до и после Гражданской войны 0 Источник:

21. "Две картины по одной фотографии, но сделанные с разницей в два года. Два года практики" 0 Источник:

22. "Фотография, сделанная моей мамой во время медового месяца 43 года назад. И снимок, сделанный мной. Тоже во время медового месяца" 0 Источник:

23. Проект Billion Tree Tsunami по восстановлению лесов и деградировавших земель в Пакистане - прогресс всего за 6 лет 0 Источник:

24. "В июне ему было 2 месяца, в феврале - 10 месяцев" 0 Источник:

25. "Усыновила цветок, которой кто-то выбросил на помойку. Через пять дней он ожил" 0 Источник:

26. На северо-западе Китая исчезла пустыня Му-Ус площадью 42 200 квадратных километров. Вместо нее появился оазис 0 Источник:

27. Первая фотография - 21 февраля, вторая - 23 октября 0 Источник:

28. Модель сердца синего кита. Человек - для масштаба 0 Источник:

29. Офисный костюм 2019 года по сравнению с офисным костюмом-2020 0 Источник: