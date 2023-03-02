30 фотосравнений, запечатлевших ход времени

У людей есть свойство привязываться к вещам, и за этой привязанностью мы не всегда замечаем, как сильно время потрепало любимые кроссовки, верную подушку или памятный брелок на ключах. Но износ становится очевидным, стоит только положить эти старые вещи рядом с такими же, но совершенно новыми.