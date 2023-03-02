30 фотосравнений, запечатлевших ход времени

Автор:
02 марта 2023 16:58
У людей есть свойство привязываться к вещам, и за этой привязанностью мы не всегда замечаем, как сильно время потрепало любимые кроссовки, верную подушку или памятный брелок на ключах. Но износ становится очевидным, стоит только положить эти старые вещи рядом с такими же, но совершенно новыми.
1. 10-летнее игровое кресло vs. точно такое же, только новое
2. Новые банкноты, еще не бывшие в обращении, рядом со старыми
3. Подошва старых кроксов и новых
4. Новые мячики для мини-гольфа и старые
5. Звезда мультика "Земля до начала времен": новый и 34-летний
6. Новая мочалка и та, которой пользовались каждый день в течение 5 (?!!) лет
7. Видавший виды ластик и новый
8. Новый деревянный башмак и изношенный
9. Журнал учета, используемый ежедневно, рядом с новым
10. Старые кроссовки New Balance и новые
11. Новый шлепанец рядом с таким же, который носили 20 лет
12. Наколенник после четырех лет использования рядом с совершенно новым
13. 20-летняя колода для игры в Уно рядом с новой
14. Стертые в мясо барабанные палочки и совсем новые
15. Щетка, которая прошла все круги ада, и ее замена
16. Новый брелок с Йодой и древний брелок с его прадедом Йобой
17. 10-летняя дрель рядом с новой
18. Новый скетчбук и полностью заполненный
19. Почивший на службе латунный молоток рядом с преемником
20. Новенькая шайба для настольного хоккея рядом с той, что прослужила больше пяти лет
21. Запасной ключ и основной, прослуживший 12 лет
22. Новенькая подушка и старая, на которой спали каждую ночь
23. Новое колесо для скейтборда по сравнению со старым точно такого же размера
24. Маркер-выделитель, который много чего выделил за свою карьеру, и его замена
25. 5-летний баскетбольный мяч и такой же, только новый
25. Новое велосипедное сиденье по сравнению с таким же, пережившим 5 лет поездок на работу и обратно
27. Новенькая хоккейная клюшка рядом с той, что и клюшкой уже не назовешь
28. Новая садовая перчатка и ее предшественница, которая помогла посадить немало цветов
29. Очень старая копия книги "Как Гринч украл Рождество" рядом с совершенно новой
30. Новенькая губка и ее предшественница, которую, видимо, использовали жители Вилларибо
Источник:
— переведено специально для fishki.net
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