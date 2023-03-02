FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жизнь 787 постов • 231 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Жизнь
30 фотосравнений, запечатлевших ход времени

30 фотосравнений, запечатлевших ход времени

Автор:
02 марта 2023 16:58
Сообщество : Жизнь
Метки: Вещи   Предметы   до и после   интересно   старые вещи   фотографии из соцсетей   фотосравнения   
2025
31

У людей есть свойство привязываться к вещам, и за этой привязанностью мы не всегда замечаем, как сильно время потрепало любимые кроссовки, верную подушку или памятный брелок на ключах. Но износ становится очевидным, стоит только положить эти старые вещи рядом с такими же, но совершенно новыми.

×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь"
Метки: Вещи   Предметы   до и после   интересно   старые вещи   фотографии из соцсетей   фотосравнения   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
18  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
S__D Час назад
Комментарий к фото
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
13k
a_komolow 8 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Андрей Крылов 13 минут назад
Да... Время неумолимо. А дальше будет дряхлое тело. живу до до дряхлости.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
тов.Suhov 18 минут назад
20 лет говоришь..? Максимум 1 сезон!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
тов.Suhov 18 минут назад
Не дрель это, автор!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Лимонадный Джо 19 минут назад
Из этой панорамы ничего нового для себя не подчерпнул.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
driver71 Полчаса назад
А в каком месте первая клюшка новенькая? Явно уже хорошо попользованная.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
5 копеек 37 минут назад
+ 31
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Zhora 39 минут назад
Иниересно, кто сейчас постоянно ходит в деревянных башмаках ?

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22
Александр Т. 45 минут назад
А шлёпанец с 11-й фотки неплохо так сохранился для 20 лет :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
S__D Час назад
Комментарий к фото
30 фотосравнений, запечатлевших ход времениПосмотреть
30 фотосравнений, запечатлевших ход времени
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
GoInDown Час назад
new balance не убиваемые
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Porky Pig

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

83994



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Короткий миг славы царевны Будур
Короткий миг славы царевны Будур
Обратная сторона Дубая: о чем не говорят блогеры
Обратная сторона Дубая: о чем не говорят блогеры
Набирающие популярность в сообществах
Шарм-эль-Шейх - город контрастов
Шарм-эль-Шейх - город контрастов
Как прошел фестиваль "Московская Масленица"⁠⁠
Как прошел фестиваль "Московская Масленица"⁠⁠
Redkey P9: вертикальный беспроводной пылесос, который "штурмует" пыль
Redkey P9: вертикальный беспроводной пылесос, который "штурмует" пыль
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
После встречи с котом

Лучшие демотиваторы
Сдам шикарную однушку с видом на Исаакиевский собор

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#факты#интересное#подборка#аварии#удивительно#дом#США#Китай
#Юмор#животные#забавно#Жизнь#дтп#Прошлое#познавательно#истории#домашние животные#новости
#интересно#Прикол#люди#история#шоу бизнес#авто аварии#Россия#Приколы#картинки#Ynews
Телевизор Toshiba - окно в новый мир Телевизор Toshiba - окно в новый мир 19 фотографий, которые показывают внутреннюю составляющую разных вещей 19 фотографий, которые показывают внутреннюю составляющую разных вещей 13 случаев, когда люди столкнулись с загадочными предметами 13 случаев, когда люди столкнулись с загадочными предметами 15 интересных вещей из прошлого 15 интересных вещей из прошлого Вещи из прошлого, которые стали настоящей находкой для ценителей старинных предметов Вещи из прошлого, которые стали настоящей находкой для ценителей старинных предметов 17 фотографий, на которых вещи будто пытаются притвориться чем-то другим 17 фотографий, на которых вещи будто пытаются притвориться чем-то другим

На что жалуетесь?

Вернуться