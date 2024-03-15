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Студенты организовали сбор средств для охранника своего общежития

Студенты организовали сбор средств для охранника своего общежития

Автор:
15 марта 2024 13:22
Сообщество : Истории из жизни
Метки: gofundme   Учеба и жизнь в США   доброе дело   доброта спасет мир   добрые люди   дружба   истории людей   помощь ближнему   сбор средств   
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Эта трогательная история из Род-Айленда (США) укрепляет веру в людей! Группа студентов колледжа Провиденс устроила сюрприз для охранника своего общежития Джеймса Могаджи. Парни узнали, что Джеймс не был у себя на родине и не видел семью уже десять лет. И решили ему помочь.


Охранник Джеймс, которого студенты называют Унком, — один из самых доброжелательных и приятных людей на свете. Ребята говорят, что он встречает всех с улыбкой и всегда рад общению, независимо от того, в какое время суток вы с ним столкнулись.


Узнав, что этот человек не был на родине, в Нигерии, и не видел своего сына уже 11 лет, студенты решили собрать ему деньги на поездку домой. Студенты организовали сбор средств на GoFundMe.


«Джеймс, без сомнения, лучший охранник в Провиденс-колледже. Он работает в четыре ночные смены в неделю и на 4-м этаже Рэймонд-холла, — гласило сообщение на странице GoFundMe, созданной Брэндоном Райхертом 29 февраля. — Он говорил, как ему нравится его работа в колледже, и мы хотели бы дать ему возможность навестить свою семью».


«Он не знает, как мы его ценим, и надеемся, что это покажет ему, как много он значит для нашего сообщества. Мы надеемся, что и другие присоединятся к нам в сборе средств для Джеймса, ведь без него Рэймонд-холл и Провиденс-колледж были бы совсем другими. Он не видел свою семью много лет, и мы считаем, что он более чем заслуживает того, чтобы увидеть своих близких».

Призыв был услышан. Всего за сутки парни собрали с помощью GoFundMe 3000 долларов. Позже на странице, посвященной сбору, появилась фотография — на ней они вручают деньги Джеймсу.


«Сегодня вечером мы смогли подарить Джеймсу достаточно денег, чтобы он смог поехать в Нигерию к своей семье в июне! — написал Брэндон. — Я хотел бы поблагодарить всех, кто пожертвовал деньги, ведь вы видите, какое большое дело вы сделали. Все дальнейшие пожертвования будут переданы Джеймсу в конце учебного года в мае, чтобы профинансировать еще одну поездку».


На видео, опубликованном на TikTok, он выглядит совершенно потрясенным.


Студент, назвавшийся Дэниелом Сингхом, также едва сдерживал слезы, произнося речь:


«Ты недавно сказали нам, что хочешь увидеть свою семью в Нигерии, которую давно не видел, поэтому мы объединили усилия. Мы заботимся о своих близких. Это то, что мы делаем в Провиденс-колледже», — продолжил он, после чего другой студент вручил охраннику подарок в конверте и сказал: «Мы любим тебя. Ты — часть нашей семьи».



Доброта спасёт мир.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: gofundme   Учеба и жизнь в США   доброе дело   доброта спасет мир   добрые люди   дружба   истории людей   помощь ближнему   сбор средств   
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4  комментария
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36k
БамбарбияКиргуду Полчаса назад
А ноги ему поцеловали перед отлётом?
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39k
АнтонПолднев 8 минут назад
Мда... Надо было нашей вахтёрше тоже денег собрать на поездку... В психдиспансер...
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