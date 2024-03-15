Студенты организовали сбор средств для охранника своего общежития

Эта трогательная история из Род-Айленда (США) укрепляет веру в людей! Группа студентов колледжа Провиденс устроила сюрприз для охранника своего общежития Джеймса Могаджи. Парни узнали, что Джеймс не был у себя на родине и не видел семью уже десять лет. И решили ему помочь.
Охранник Джеймс, которого студенты называют Унком, — один из самых доброжелательных и приятных людей на свете. Ребята говорят, что он встречает всех с улыбкой и всегда рад общению, независимо от того, в какое время суток вы с ним столкнулись.
Узнав, что этот человек не был на родине, в Нигерии, и не видел своего сына уже 11 лет, студенты решили собрать ему деньги на поездку домой. Студенты организовали сбор средств на GoFundMe.
«Джеймс, без сомнения, лучший охранник в Провиденс-колледже. Он работает в четыре ночные смены в неделю и на 4-м этаже Рэймонд-холла, — гласило сообщение на странице GoFundMe, созданной Брэндоном Райхертом 29 февраля. — Он говорил, как ему нравится его работа в колледже, и мы хотели бы дать ему возможность навестить свою семью».
«Он не знает, как мы его ценим, и надеемся, что это покажет ему, как много он значит для нашего сообщества. Мы надеемся, что и другие присоединятся к нам в сборе средств для Джеймса, ведь без него Рэймонд-холл и Провиденс-колледж были бы совсем другими. Он не видел свою семью много лет, и мы считаем, что он более чем заслуживает того, чтобы увидеть своих близких».
Призыв был услышан. Всего за сутки парни собрали с помощью GoFundMe 3000 долларов. Позже на странице, посвященной сбору, появилась фотография — на ней они вручают деньги Джеймсу.
«Сегодня вечером мы смогли подарить Джеймсу достаточно денег, чтобы он смог поехать в Нигерию к своей семье в июне! — написал Брэндон. — Я хотел бы поблагодарить всех, кто пожертвовал деньги, ведь вы видите, какое большое дело вы сделали. Все дальнейшие пожертвования будут переданы Джеймсу в конце учебного года в мае, чтобы профинансировать еще одну поездку».
На видео, опубликованном на TikTok, он выглядит совершенно потрясенным.
Студент, назвавшийся Дэниелом Сингхом, также едва сдерживал слезы, произнося речь:
«Ты недавно сказали нам, что хочешь увидеть свою семью в Нигерии, которую давно не видел, поэтому мы объединили усилия. Мы заботимся о своих близких. Это то, что мы делаем в Провиденс-колледже», — продолжил он, после чего другой студент вручил охраннику подарок в конверте и сказал: «Мы любим тебя. Ты — часть нашей семьи».
Доброта спасёт мир.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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