Студенты организовали сбор средств для охранника своего общежития

«Он не знает, как мы его ценим, и надеемся, что это покажет ему, как много он значит для нашего сообщества. Мы надеемся, что и другие присоединятся к нам в сборе средств для Джеймса, ведь без него Рэймонд-холл и Провиденс-колледж были бы совсем другими. Он не видел свою семью много лет, и мы считаем, что он более чем заслуживает того, чтобы увидеть своих близких».