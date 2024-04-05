«Мужики, спасибо!»: спасение кенгуру, застрявшего в проволочном ограждении

Никогда не знаешь, какой сюрприз тебе приготовит жизнь. Так, кенгуру не знал, что запутается в металлической проволоке, а четверо мужчин, работавших на поле неподалеку, не знали, что им придется вызволять беспомощное животное, которое в любой момент может некисло так заехать ногой в лоб. Спойлер: ни один лоб не пострадал.
Элвин, Годфри, Ромоло и Ноэль увидели кенгуру, который застрял в проволочном ограждении недалеко от Пиннару в Южной Австралии.
Мужчины бросились в бой и начали разбирать ограду, чтобы освободить хвост и лапы пострадавшего животного. На кадрах видно, как двое мужчин удерживают забор, а другой помогает кенгуру высвободиться.
Вот этот трогательный момент
Как только кенгуру смог встать на ноги, он на секунду взглянул на своих спасителей и унесся прочь. Но если бы он умел говорить, то наверняка сказал бы спасибо! В любом случае четверо героев были явно довольны своей работой.
Дениз Кириазис, которая знает этих мужчин, не удивилась, что они кинулись помогать кенгуру.
«Они такие искренние милые парни, трудолюбивые, всегда счастливые, — сказала она изданию The Advertiser. — Все они профессиональные пчеловоды... их работа заключается в обслуживании ульев в Южной Австралии, Новом Южном Уэльсе и Виктории. Они работают с утра до вечера, порой в тяжелых условиях».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Что это за маразм? Кенгуру оглянулся, чтобы посмотреть не угрожает ли ему опасность и думаю если бы не забор, то эти спасители сами бы от него побежали прочь, пока с двух задних лап по тушке не прилетело.