«Мужики, спасибо!»: спасение кенгуру, застрявшего в проволочном ограждении

Элвин, Годфри, Ромоло и Ноэль увидели кенгуру, который застрял в проволочном ограждении недалеко от Пиннару в Южной Австралии.

Мужчины бросились в бой и начали разбирать ограду, чтобы освободить хвост и лапы пострадавшего животного. На кадрах видно, как двое мужчин удерживают забор, а другой помогает кенгуру высвободиться.