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Вдова финансиста пожертвовала миллиард долларов на бесплатное обучение медиков

Вдова финансиста пожертвовала миллиард долларов на бесплатное обучение медиков

Автор:
29 февраля 2024 11:46
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Учеба и жизнь в США   благотворитель   благотворительность   доброе дело   жизнь в сша   миллиард долларов   пожертвование   щедрость   
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93-летняя Рут Готтесман, вдова финансиста-миллиардера, пожертвовала 1 миллиард долларов на оплату обучения студентов медицинского колледжа в Бронксе (Нью-Йорк). Благодаря ей студенты смогут посещать учебное заведение бесплатно. Пожертвование Рут — самое крупное за всю историю этой и любой другой медицинской школы в США.


Доктор наук и врач-педиатр Рут Готтесман объявила о своем щедром даре 26 февраля, выступая перед студентами и преподавателями Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна, который находится в Бронксе. Услышав новость, студенты рыдали от нахлынувших чувств и рукоплескали благодетельнице.


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В последние десятилетия многие миллиардеры пожертвовали сотни миллионов долларов известным медицинским школам и больницам Манхэттена, самого богатого района Нью-Йорка. Бронкс же — самый бедный и нездоровый округ Нью-Йорка. Здесь также отмечается высокий уровень преждевременной смертности по сравнению с другими районами страны.


По словам представителей колледжа, пожертвование Рут — самое крупное в истории Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна, да и любой другой медицинской школы в стране. Студенты четвертого курса колледжа получат компенсацию за обучение в весеннем семестре, а те, кто начнет учиться осенью, будут учиться бесплатно.


«Я счастлива, что получила огромную привилегию сделать этот подарок на благо такого достойного дела», — сказала Рут.


93-летняя женщина сотрудничает с колледжем уже 55 лет.


В 1968 году она пришла в детский центр оценки и реабилитации Эйнштейна и разработала методы обследования и лечения проблем с обучением. В 1992 году основала в центре первую в своем роде программу по обучению грамоте взрослых.


Шесть лет спустя Рут была назначена директором-основателем Центра Эмили Фишер Ландау по лечению нарушений обучаемости в CERC. Она является заслуженным профессором педиатрии, а в настоящее время занимает пост председателя попечительского совета колледжа.


Ее покойный муж, Дэвид Готтесман, построил на Уолл-стрит инвестиционный дом First Manhattan Co. и был одним из первых инвесторов в конгломерат Berkshire Hathaway Inc.


«Дэвид оставил мне, сам того не подозревая, целый портфель акций Berkshire Hathaway», — рассказала Рут в интервью The New York Times. Дэвид, скончавшийся в 2022 году в возрасте 96 лет, дал Рут простые инструкции по поводу наследства: «Делай с ним все, что считаешь нужным».


«Надеюсь, он улыбается, а не хмурится, — говорит Рут. — Но он дал мне возможность сделать это, и я думаю, что он был бы счастлив, я надеюсь на это».


Ее дар в размере 1 миллиарда долларов дает гарантию того, что новые врачи начнут свою карьеру без долгов. Также будет расширен студенческий набор и привлечены абитуриенты, которые иначе не смогли бы позволить себе посещать медицинскую школу.


Годовая плата за обучение в медицинском колледже Альберта Эйнштейна по программе M.D. составляет 59 458 долларов. При этом средний размер долга перед медицинским колледжем в США составляет 202 453 доллара, не считая долга за обучение на бакалавриате.


«У нас есть замечательные студенты-медики, но это откроет двери для многих других студентов, чей экономический статус таков, что они даже не думают о поступлении в медицинскую школу, — говорит Рут. — Каждый год более 100 студентов поступают в Медицинский колледж Альберта Эйнштейна, стремясь получить степень в области медицины и науки. Они выходят из него превосходно подготовленными учеными, сострадательными и знающими врачами, обладающими опытом поиска новых способов профилактики заболеваний и оказания самой качественной медицинской помощи».


Медицинский колледж Альберта Эйнштейна — не первая медицинская школа в США, отменившая плату за обучение. В 2018 году Нью-Йоркский университет объявил, что начнет предлагать студентам-медикам бесплатное обучение, и это решение вызвало всплеск числа заявок на поступление.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Учеба и жизнь в США   благотворитель   благотворительность   доброе дело   жизнь в сша   миллиард долларов   пожертвование   щедрость   
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4  комментария
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36k
Fat Lynx 53 минуты назад
я понимаю их восторг, им не придется 25 лет отдавать кредит за обучение!
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5k
Феликс Дзержинский 19 минут назад
На протяжении всей жизни, данные миллиардеры, грабят страны по всему миру, отнимая будущее у детей коренных народов, а под конец жизни становятся альтруистами, лицемеры }{уевы. Правильно, ограбили пол мира и вложили в образование своей нации, чтобы их нация в дальнейшем удачно грабила необразованных туземцев и проводила медицинские эксперементы.
Пусть эти капиталистические ублюдки, закончат войны во всём мире, п@дористические лицемеры.
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−4
sqeva 21 минуту назад
в чем подвох? богатые просто так не дают деньги
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6k
Babangdida 37 минут назад
Молодец бабушка! Деньги с собой не возьмёшь, а лучшего применения трудно придумать.
Надежда на то, что в будущем поступление в колледж будет сугубо по способностям к медицине, а не по расово-гендерому признаку или по блату для спортсменов.
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