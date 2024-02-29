Вдова финансиста пожертвовала миллиард долларов на бесплатное обучение медиков

В последние десятилетия многие миллиардеры пожертвовали сотни миллионов долларов известным медицинским школам и больницам Манхэттена, самого богатого района Нью-Йорка. Бронкс же — самый бедный и нездоровый округ Нью-Йорка. Здесь также отмечается высокий уровень преждевременной смертности по сравнению с другими районами страны.

По словам представителей колледжа, пожертвование Рут — самое крупное в истории Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна, да и любой другой медицинской школы в стране. Студенты четвертого курса колледжа получат компенсацию за обучение в весеннем семестре, а те, кто начнет учиться осенью, будут учиться бесплатно.