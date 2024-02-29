Вдова финансиста пожертвовала миллиард долларов на бесплатное обучение медиков

93-летняя Рут Готтесман, вдова финансиста-миллиардера, пожертвовала 1 миллиард долларов на оплату обучения студентов медицинского колледжа в Бронксе (Нью-Йорк). Благодаря ей студенты смогут посещать учебное заведение бесплатно. Пожертвование Рут — самое крупное за всю историю этой и любой другой медицинской школы в США.
Доктор наук и врач-педиатр Рут Готтесман объявила о своем щедром даре 26 февраля, выступая перед студентами и преподавателями Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна, который находится в Бронксе. Услышав новость, студенты рыдали от нахлынувших чувств и рукоплескали благодетельнице.
В последние десятилетия многие миллиардеры пожертвовали сотни миллионов долларов известным медицинским школам и больницам Манхэттена, самого богатого района Нью-Йорка. Бронкс же — самый бедный и нездоровый округ Нью-Йорка. Здесь также отмечается высокий уровень преждевременной смертности по сравнению с другими районами страны.
По словам представителей колледжа, пожертвование Рут — самое крупное в истории Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна, да и любой другой медицинской школы в стране. Студенты четвертого курса колледжа получат компенсацию за обучение в весеннем семестре, а те, кто начнет учиться осенью, будут учиться бесплатно.
«Я счастлива, что получила огромную привилегию сделать этот подарок на благо такого достойного дела», — сказала Рут.
93-летняя женщина сотрудничает с колледжем уже 55 лет.
В 1968 году она пришла в детский центр оценки и реабилитации Эйнштейна и разработала методы обследования и лечения проблем с обучением. В 1992 году основала в центре первую в своем роде программу по обучению грамоте взрослых.
Шесть лет спустя Рут была назначена директором-основателем Центра Эмили Фишер Ландау по лечению нарушений обучаемости в CERC. Она является заслуженным профессором педиатрии, а в настоящее время занимает пост председателя попечительского совета колледжа.
Ее покойный муж, Дэвид Готтесман, построил на Уолл-стрит инвестиционный дом First Manhattan Co. и был одним из первых инвесторов в конгломерат Berkshire Hathaway Inc.
«Дэвид оставил мне, сам того не подозревая, целый портфель акций Berkshire Hathaway», — рассказала Рут в интервью The New York Times. Дэвид, скончавшийся в 2022 году в возрасте 96 лет, дал Рут простые инструкции по поводу наследства: «Делай с ним все, что считаешь нужным».
«Надеюсь, он улыбается, а не хмурится, — говорит Рут. — Но он дал мне возможность сделать это, и я думаю, что он был бы счастлив, я надеюсь на это».
Ее дар в размере 1 миллиарда долларов дает гарантию того, что новые врачи начнут свою карьеру без долгов. Также будет расширен студенческий набор и привлечены абитуриенты, которые иначе не смогли бы позволить себе посещать медицинскую школу.
Годовая плата за обучение в медицинском колледже Альберта Эйнштейна по программе M.D. составляет 59 458 долларов. При этом средний размер долга перед медицинским колледжем в США составляет 202 453 доллара, не считая долга за обучение на бакалавриате.
«У нас есть замечательные студенты-медики, но это откроет двери для многих других студентов, чей экономический статус таков, что они даже не думают о поступлении в медицинскую школу, — говорит Рут. — Каждый год более 100 студентов поступают в Медицинский колледж Альберта Эйнштейна, стремясь получить степень в области медицины и науки. Они выходят из него превосходно подготовленными учеными, сострадательными и знающими врачами, обладающими опытом поиска новых способов профилактики заболеваний и оказания самой качественной медицинской помощи».
Медицинский колледж Альберта Эйнштейна — не первая медицинская школа в США, отменившая плату за обучение. В 2018 году Нью-Йоркский университет объявил, что начнет предлагать студентам-медикам бесплатное обучение, и это решение вызвало всплеск числа заявок на поступление.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Пусть эти капиталистические ублюдки, закончат войны во всём мире, п@дористические лицемеры.
Надежда на то, что в будущем поступление в колледж будет сугубо по способностям к медицине, а не по расово-гендерому признаку или по блату для спортсменов.