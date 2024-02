Вдова финансиста пожертвовала миллиард долларов на бесплатное обучение медиков

Ее покойный муж, Дэвид Готтесман, построил на Уолл-стрит инвестиционный дом First Manhattan Co. и был одним из первых инвесторов в конгломерат Berkshire Hathaway Inc.

«Дэвид оставил мне, сам того не подозревая, целый портфель акций Berkshire Hathaway», — рассказала Рут в интервью The New York Times. Дэвид, скончавшийся в 2022 году в возрасте 96 лет, дал Рут простые инструкции по поводу наследства: «Делай с ним все, что считаешь нужным».