В Новороссийске мужчина пришёл в магазин со своими штрих-кодами

Когда обманщика поймали, он попытался съесть листочки с поддельными штрих-кодами.
В строительном магазине Леруа в Новороссийске 27-летний местный житель попытался обмануть онлайн-кассу. Мужчина принёс с собой штрих-коды на более дешёвые товары и отправился за покупками. Он набрал дорогих смесителей и пробил их на кассе, используя свои штрих-коды, которые достал из кошелька.
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Он надеялся, что никто его не заметит. Однако, охранники обратили внимание на хитреца. Они вызвали полицию и проводили мужчину в комнату для досмотра. Там, во время разговора с полицейскими, хитрец попытался съесть штрих-коды, которые принёс с собой. Надо сказать, ему удалось. Правда, все его действия были записаны на камеру. Сумма ущерба - 29.000₽. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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А это идея
Просто надо штрихкод заранее закрыть своим, например в момент подбора с полки, укладки или доставания из корзины...
И... вуаля...