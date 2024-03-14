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В Новороссийске мужчина пришёл в магазин со своими штрих-кодами

В Новороссийске мужчина пришёл в магазин со своими штрих-кодами

Автор:
14 марта 2024 18:49
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Новороссийск   интересное   магазин   мошенник   обман   фото   штрих-коды   
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Когда обманщика поймали, он попытался съесть листочки с поддельными штрих-кодами.

В строительном магазине Леруа в Новороссийске 27-летний местный житель попытался обмануть онлайн-кассу. Мужчина принёс с собой штрих-коды на более дешёвые товары и отправился за покупками. Он набрал дорогих смесителей и пробил их на кассе, используя свои штрих-коды, которые достал из кошелька.

Он надеялся, что никто его не заметит. Однако, охранники обратили внимание на хитреца. Они вызвали полицию и проводили мужчину в комнату для досмотра. Там, во время разговора с полицейскими, хитрец попытался съесть штрих-коды, которые принёс с собой. Надо сказать, ему удалось. Правда, все его действия были записаны на камеру. Сумма ущерба - 29.000₽. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник:

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Метки: Видео   Новороссийск   интересное   магазин   мошенник   обман   фото   штрих-коды   
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9  комментариев
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6k
Трям 41 минуту назад
Опять черножопая абизяна решила, что умнее всех!
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21k
Luc72 5 минут назад
Хм...
А это идея

Просто надо штрихкод заранее закрыть своим, например в момент подбора с полки, укладки или доставания из корзины...
И... вуаля...
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8k
V2.Smirnov 21 минуту назад
Несколько "дорогих смесителей" на сумму 29.000 рублей? Там у них всё так дёшево?
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4k
poбт Полчаса назад
а че там касса без весов чтоль?
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
350610



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