В Новороссийске мужчина пришёл в магазин со своими штрих-кодами

Он надеялся, что никто его не заметит. Однако, охранники обратили внимание на хитреца. Они вызвали полицию и проводили мужчину в комнату для досмотра. Там, во время разговора с полицейскими, хитрец попытался съесть штрих-коды, которые принёс с собой. Надо сказать, ему удалось. Правда, все его действия были записаны на камеру. Сумма ущерба - 29.000₽. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.