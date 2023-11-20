Егор Крид подал в суд на Екатерину Мизулину за то, что она назвала его "скамером"

Скамер - человек, который обманывает людей в интернете, чтобы получить деньги.
Весной 2023 года Егор Крид снял двухминутное видео для урока "Разговоры о важном". В нём он рассказал что означает слово "скам", а заодно прорекламировал свой Telegeram-канал, где замечали рекламу казино. После проверки выяснилось, что Егор Крид также рекламировал ставки в своём канале на Twitch. Тогда глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулину назвала Крида "главным скамером страны" (главным мошенником страны).
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Судя по всему, Крид не оценил такое прозвище. Он обратился в Замоскворецкий суд Москвы с иском о защите чести и достоинства, следует из электронной картотеки дел. Дело пока не принято в производство, назначена беседа.
В своём Telegram-канале Екатерина Мизулина в октябре рассказала, что в отношении певца полиция проводит проверку из-за "незаконной деятельности по организации и рекламе азартных игр".
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Ну так у нас половина блогеров этим промышляет. Просто направления разные. А рекламы букмекерских контор так и вовсе по ТВ крутят. Чем они от он лайн казино отличаются я не очень понимаю.
кто не согласен - расскажите мне почему так считаете?