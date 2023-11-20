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Егор Крид подал в суд на Екатерину Мизулину за то, что она назвала его "скамером"

Егор Крид подал в суд на Екатерину Мизулину за то, что она назвала его "скамером"

Автор:
20 ноября 2023 14:16
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Егор Крид   Мизулина   интересное   мошенник   скамер   суд   фото   
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Скамер - человек, который обманывает людей в интернете, чтобы получить деньги.

Весной 2023 года Егор Крид снял двухминутное видео для урока "Разговоры о важном". В нём он рассказал что означает слово "скам", а заодно прорекламировал свой Telegeram-канал, где замечали рекламу казино. После проверки выяснилось, что Егор Крид также рекламировал ставки в своём канале на Twitch. Тогда глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулину назвала Крида "главным скамером страны" (главным мошенником страны).

Судя по всему, Крид не оценил такое прозвище. Он обратился в Замоскворецкий суд Москвы с иском о защите чести и достоинства, следует из электронной картотеки дел. Дело пока не принято в производство, назначена беседа.

В своём Telegram-канале Екатерина Мизулина в октябре рассказала, что в отношении певца полиция проводит проверку из-за "незаконной деятельности по организации и рекламе азартных игр".

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Метки: Видео   Егор Крид   Мизулина   интересное   мошенник   скамер   суд   фото   
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10  комментариев
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11k
Б.Касторский 2 часа назад
Спасибо познавательным Фишкам, узнал кто такие скамеры (просто интернет мошенники).
Ну так у нас половина блогеров этим промышляет. Просто направления разные. А рекламы букмекерских контор так и вовсе по ТВ крутят. Чем они от он лайн казино отличаются я не очень понимаю.
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12k
Copycat 11 минут назад
так а рекламировать казинычи это не скам?

кто не согласен - расскажите мне почему так считаете?
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1k
Андерсен 50 минут назад
Скамер? У Мизулиной в слове "п*дор" 5 ошибок, кто-нибудь объясните ей
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1k
b_e_l_i_a_l Час назад
жабагадюкинг какой то
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99
Creative Час назад
Кто эти мордоносцы? Я что-то пропустил ?
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5k
Lexx 2 часа назад
Вообще по фигу и на него, и на его егорокридовские дела.
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7k
klop 2 часа назад
Молодец Катюха, так его!
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62k
pynh 2 часа назад
пздц. а реклама пенсий это ли не наибалово наибалов?
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33k
Teodor 2 часа назад
Вишь ты, Крид обратился в Замоскворецкий суд Москвы с иском об обнаружении и защите чести и достоинства,..
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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