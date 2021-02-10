Серийный альфонс в Москве был задержан полицейскими

К сожалению, одинокие женщины сами хотят быть обманутыми, заводя отношения с меркантильными мужчинами. Они живут в мире иллюзий, не замечая пороки своего избранника, а после предательства и обмана удивляются, как такое вообще случилось. В Москве был задержан один из таких обманщиков, который попытался угнать авто своей избранницы.
39-летняя Елена, проживающая в Подмосковье, обратилась в полицию после Нового года с заявлением. Оказалось, что она дала ключи от автомобиля своему любовнику, а тот скрылся на автомобиле и перестал отвечать на звонки. Сумма ущерба составила 500 тысяч рублей, по факту случившегося возбудили уголовное дело, сообщает РЕН ТВ.
9 февраля 30-летнего угонщика поймали. Мужчина признал свою вину, а заодно и рассказал, как обманывал доверчивых и одиноких женщин. Он оказался «серийным альфонсом»: выискивал на сайтах знакомств женщин, как правило, не молодых, но состоятельных. Втирался к ним в доверие, рассказывал о проблемах с работой и деньгами. Очарованные дамочки давали мужчине в долг, а он тут же исчезал. Женщина, у которой мужчина угнал авто рассказала, что он чуть не занял у неё денег.
Как правило, женщина, которая выбирает в спутники мужчину, о котором надо заботиться, нуждается в любви и внимании. Они даже готовы платить за то, чтобы быть рядом с мужчиной мечты. Виной тому социальный статус женщины (мне нужен красавец), "я не хочу быть одна" (ну и ладно, что не работает. Зато мой). Но чаще всего женщины боятся старения, поэтому выбирают себе мужчин помоложе, да по сговорчивее.
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Но даме хотелось молодого и красивого видимо. Вот и попала.