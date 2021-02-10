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Серийный альфонс в Москве был задержан полицейскими

Серийный альфонс в Москве был задержан полицейскими (2 фото)

Автор:
10 февраля 2021 13:42
Сообщество : Истории
Метки: альфонс   деньги   женщины   интересное   мошенник   обман   отношения   фото   
1245
2

К сожалению, одинокие женщины сами хотят быть обманутыми, заводя отношения с меркантильными мужчинами. Они живут в мире иллюзий, не замечая пороки своего избранника, а после предательства и обмана удивляются, как такое вообще случилось. В Москве был задержан один из таких обманщиков, который попытался угнать авто своей избранницы.

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Метки: альфонс   деньги   женщины   интересное   мошенник   обман   отношения   фото   
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8  комментариев
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−79
vova old Час назад
ну всё-таки по факту Его задержали за угон машины и то трудно доказать потому что ключи она ему сама отдала, любой адвокат развалит дело . а то что он альфонс Это вроде как не наказуемо может быть даже к сожалению. с другой стороны я таких случаев за жизнь практически не встречал в реальной ситуации Я про них читал, в кино такое видел неоднократно, в интернете кто-то жалуется. а вот так чтобы у кого-то знакомых не было. по сравнению с тем как как женщины обирают мужчин по-моему это капля в море.
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4k
onebibis 14 минут назад
Выбирали бы мужика не по своим деньгам, а по себе и всё было бы хорошо.
Но даме хотелось молодого и красивого видимо. Вот и попала.
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49k
smakido 16 минут назад
2
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42
Племянник Путина Полчаса назад
500 ре всего. Да и не угнал, она сама дала ему покататься.
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47
Евгений 47 минут назад
Как скучно я живу)
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3k
alex 51 минуту назад
и чё?
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1k
имя пользователя 53 минуты назад
Вот опять какие то двойные стандарты, женщинам разводить на деньги- это нормально, а мужчинам- низя))))
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