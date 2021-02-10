Серийный альфонс в Москве был задержан полицейскими

39-летняя Елена, проживающая в Подмосковье, обратилась в полицию после Нового года с заявлением. Оказалось, что она дала ключи от автомобиля своему любовнику, а тот скрылся на автомобиле и перестал отвечать на звонки. Сумма ущерба составила 500 тысяч рублей, по факту случившегося возбудили уголовное дело, сообщает РЕН ТВ.

9 февраля 30-летнего угонщика поймали. Мужчина признал свою вину, а заодно и рассказал, как обманывал доверчивых и одиноких женщин. Он оказался «серийным альфонсом»: выискивал на сайтах знакомств женщин, как правило, не молодых, но состоятельных. Втирался к ним в доверие, рассказывал о проблемах с работой и деньгами. Очарованные дамочки давали мужчине в долг, а он тут же исчезал. Женщина, у которой мужчина угнал авто рассказала, что он чуть не занял у неё денег.