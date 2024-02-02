В Рыбинске люди устроили давку из-за сахара по скидке

В одном из супермаркетов Рыбинска продавали сахар по скидке - за 38 рублей. Люди в супермаркете налетели на прилавок с сахаром и расхватали его в считанные минуты. При этом покупатели толкались, ругались друг с другом. Один из покупателей рассказал журналистам, что люди хватали сахар целыми пачками.

Несмотря на то, что в одни руки можно было брать только 10 килограммов, люди затаривались телегами, но на кассе им не пробивали такое количество. Они просили других купить им сверх ограничения. Очереди на кассе были дикие. Я такого еще не видел, - рассказал житель Рыбинска.

Дошло до того, что пакеты с сахаром рвались, люди все им обсыпались, но не переставали пытаться купить как можно больше.