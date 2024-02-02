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В Рыбинске люди устроили давку из-за сахара по скидке

В Рыбинске люди устроили давку из-за сахара по скидке

Автор:
02 февраля 2024 16:06
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   акция   интересное   магазин   очередь   сахар   фото   
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Когда весь сахар расхватали, огромная очередь стояла в ожидании, пока принесут ещё.

В одном из супермаркетов Рыбинска продавали сахар по скидке - за 38 рублей. Люди в супермаркете налетели на прилавок с сахаром и расхватали его в считанные минуты. При этом покупатели толкались, ругались друг с другом. Один из покупателей рассказал журналистам, что люди хватали сахар целыми пачками.

Несмотря на то, что в одни руки можно было брать только 10 килограммов, люди затаривались телегами, но на кассе им не пробивали такое количество. Они просили других купить им сверх ограничения. Очереди на кассе были дикие. Я такого еще не видел, - рассказал житель Рыбинска.

Дошло до того, что пакеты с сахаром рвались, люди все им обсыпались, но не переставали пытаться купить как можно больше.

В социальных сетях покупатели рассказали, что люди расхватали сахар за считанные минуты. Те, кто не успел, ещё долго стоял в очереди и ждал, пока принесут ещё сахар.

Пользователи разделились на два лагеря. Кто-то пожалел людей, вынужденных покупать сахар по акции и стоять в длинной очереди, а кто-то обвинил их в жадности. Нашлись и те, кто обвинил магазин в искусственном создании ажиотажа.

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Метки: Видео   акция   интересное   магазин   очередь   сахар   фото   
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16  комментариев
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238
ruslan d 2 часа назад
С тех пор , как мы с другом начали гнать самогон, я несколько по другому стал смотреть на скидки на сахар
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56
Петр 15 минут назад
Стадо
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9k
Бритва 48 минут назад
видимо, с последнего сахарного "кризиса", который быстро прошёл и о нём моментально забыли, запасы увеличили, не знают, куда девать
так-то и 50 р за кг немного - лежит, никому не нужен.
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62k
hpgjzsorqzo4 Час назад
Жрут это дерьмо , давятся , потом у врача получают соответствующие диагнозы.
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1k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
Ссылка coub.com
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7
vas8610 2 часа назад
Маркетологи ИДИОТЫ - Хорошо никто не убился и никого не задавили в толпе. А так же Хорошо что не набили морду продавцам - за присутствие рекламы и отсутствие товара.
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393
mosazer 2 часа назад
Почему мне стыдно за этих людей (?
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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