В Рыбинске люди устроили давку из-за сахара по скидке

Когда весь сахар расхватали, огромная очередь стояла в ожидании, пока принесут ещё.
В одном из супермаркетов Рыбинска продавали сахар по скидке - за 38 рублей. Люди в супермаркете налетели на прилавок с сахаром и расхватали его в считанные минуты. При этом покупатели толкались, ругались друг с другом. Один из покупателей рассказал журналистам, что люди хватали сахар целыми пачками.
Несмотря на то, что в одни руки можно было брать только 10 килограммов, люди затаривались телегами, но на кассе им не пробивали такое количество. Они просили других купить им сверх ограничения. Очереди на кассе были дикие. Я такого еще не видел, - рассказал житель Рыбинска.
Дошло до того, что пакеты с сахаром рвались, люди все им обсыпались, но не переставали пытаться купить как можно больше.
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В социальных сетях покупатели рассказали, что люди расхватали сахар за считанные минуты. Те, кто не успел, ещё долго стоял в очереди и ждал, пока принесут ещё сахар.
Пользователи разделились на два лагеря. Кто-то пожалел людей, вынужденных покупать сахар по акции и стоять в длинной очереди, а кто-то обвинил их в жадности. Нашлись и те, кто обвинил магазин в искусственном создании ажиотажа.
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