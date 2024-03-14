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Школьные задачки, которые могут вывести из себя родителей

Школьные задачки, которые могут вывести из себя родителей

Автор:
14 марта 2024 16:57
Сообщество : Юмор
Метки: домашка   домашнее задание   домашняя работа   интересно   прикольно дети   фото   школьники   
1669
13

Домашняя работа для детей обычно перекладывается на родителей. Особенно когда решение школьных задач нелогичное или сложное. Пользователи поделились в соцсетях упражнениями, которые им сломали мозг.

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Метки: домашка   домашнее задание   домашняя работа   интересно   прикольно дети   фото   школьники   
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21  комментарий
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6k
Lexx Час назад
Действие в скобках выполняется в первую очередь, а у мышей лапы, а не ноги.
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1k
Андрей Минуту назад
В 5. что не так?
Всё нормально пРидумано.
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1k
kolobok263 7 минут назад
2-й, 17. про опорные ходули, это весело, мыши, человеки. на психиатрию авторов учебника , на куй...
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35k
Korolev 8 минут назад
Комментарий к фото
17
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35k
Korolev 8 минут назад
Комментарий к фото
27
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35k
Юрий 12 минут назад
п4
шар - 3
куб - 7
конус -17

3+7 =10
3+17=20
7+17=24
3+7+17=27
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29k
Егор 23 минуты назад
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1k
минодвесп Полчаса назад
Круг- 3, квадрат- 7, треугольник-17
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98k
7guest Полчаса назад
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20k
Bill 37 минут назад
2 + 5(8-3) = 2 + 5(5) = 2 + 55 = 57
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60k
dima423 38 минут назад
Комментарий к фото
А тут что не так?
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60k
dima423 40 минут назад
Комментарий к фото
Вот тут прям затрудняюсь чето))
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60k
dima423 41 минуту назад
Комментарий к фото
Ну тут легко методом подбора даже) круг 3, квадрат 7, треугольник 17, все вместе 27
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