Школьные задачки, которые могут вывести из себя родителей

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Домашняя работа для детей обычно перекладывается на родителей. Особенно когда решение школьных задач нелогичное или сложное. Пользователи поделились в соцсетях упражнениями, которые им сломали мозг.
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2. В Твиттере появилась задачка из начальной школы: пользователи спорят, что правильный ответ — 21, другая утверждают, что 17
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Всё нормально пРидумано.
шар - 3
куб - 7
конус -17
3+7 =10
3+17=20
7+17=24
3+7+17=27
5! (5 факториал) = 5*4*3*2*1 = 120