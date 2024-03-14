Корсак: лисица Великой степи

А если лис решился сняться с насиженного места, то он оказывается на неизведанных землях, у которых почти наверняка есть свои владельцы. Из-за того, что маленький хищник не знает, где спрятаться, он рискует попасться волкам и беркутам. Звери схарчат его за милу душу: им тоже зимой несладко. И всё это накладывается на дикую пищевую конкуренцию. Корсакам приходится бороться за добычу не только друг с другом, но и с обыкновенными лисицами, степными котами и ласками.