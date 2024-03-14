Корсак: лисица Великой степи

Казалось бы, если ты родился хищником, то жизнь автоматически удалась. Ты быстр, силён и всегда можешь постоять за себя благодаря острым клыкам и мощным когтям. Только вот большинство мясоедов живёт ничуть не лучше своей добычи. Возьмём, например, корсака.
Это такая лиса, обитающая в степях и полупустынях Евразии. Она немного меньше лисицы обыкновенной, но всё ещё размером с крупную кошку, то есть намного больше хорьков, ласок и прочих горностаев. Но даже при таких условиях численность корсаков может упасть в 3 раза всего за одну зиму!
Подобно лисичкам из средней полосы, корсаки — специалисты по охоте на мелкую живность. Основу их рациона составляют грызуны, но звери с удовольствием кушают маленьких змеек, ящериц и лягушек, лакомятся птичками и их яйцами. Только вот зимой пернатые улетают на юг, а холоднокровные прячутся так, словно и они спешно отрастили крылья, чтобы испариться. Поэтому кормовая база степных лисичек резко сокращается.
А уж если зима вышла снежной — пиши пропало. Толстый слой снега глушит мышиный топот и осложняет мышкование. Корсакам не помогают ни отменный слух с обонянием, ни огромные кормовые участки — до 40 квадратных километров! С голодовки лисы срываются с насиженных мест и идут искать пищу на других территориях. Так типичный житель холмистых степей попадает в леса и даже в города.
И сталкиваются с ещё большими проблемами. На своей территории лисица знает каждую звериную тропку и разработала систему укрытий — брошенных нор барсуков и сусликов, которые лисы дорабатывают под потребности. Каждая из них хоть и неглубока, зато имеет сразу 3-4 выхода — заблокировать лису невозможно.
К тому же корсаки держатся семейными группами, состоящими из отца, матери и 3-6 молодых детишек. Животные хоть и не демонстрируют развитого социального поведения, но способны организовать скоординированную оборону или предупредить друг друга об опасностях.
А если лис решился сняться с насиженного места, то он оказывается на неизведанных землях, у которых почти наверняка есть свои владельцы. Из-за того, что маленький хищник не знает, где спрятаться, он рискует попасться волкам и беркутам. Звери схарчат его за милу душу: им тоже зимой несладко. И всё это накладывается на дикую пищевую конкуренцию. Корсакам приходится бороться за добычу не только друг с другом, но и с обыкновенными лисицами, степными котами и ласками.
Вот и получается, что смертность корсаков в некоторые годы просто колоссальная. Например, в 1991 году численность дагестанских корсаков за одну зиму сократилась более чем в 4 раза: с 800 до 150 мордочек. Правда, и восстановилась она всего за 3 года.
Чтобы скомпенсировать бешеную смертность, мелким хищникам приходится активно плодиться. В январе холостые лисы собачатся друг с другом за невест, после чего быстренько сооружают семейные гнёздышки. В марте-апреле самка рожает 3-6 щенят. И если лето будет богатым на пищу, почти все они доживут до осени. Популяция вырастет вдвое всего за год!
Источник:
- Ирландский волкодав: верный друг в теле жуткого зверя
- Лопатоногие моллюски: огромные «зубы» в 18 см на дне океана
- Жизнь бегемота — кипящий котёл из ненависти и страха
- Осьминог-одеяло: 2 метра живой «простыни» приводят хищников в ступор
- Иссохшее состояние зомби, первый туалет и авитаминоз. Что делает медведь сразу после спячки?