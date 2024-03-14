7 рыцарей, охраняющих Москву

Рыцарь на его фасаде – самый «средневековый» из всех московских. Он расположен на уровне второго этажа, что позволяет хорошо его рассмотреть.

3. Юг – рыцарь на доме Демента

Этот доходный дом на Большой Полянке, 54 тоже построили по проекту Валентина Дубовского и по заказу купца Якова Демента.