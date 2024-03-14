7 рыцарей, охраняющих Москву

В Москве скульптуры рыцарей на фасадах домов обращены на все четыре стороны света.
1. Север – рыцарь на доме Шугаевой
Доходный (специально построенный для сдачи квартир) дом Анны Шугаевой на Садово-Самотёчной улице, 2.
Построен в 1913-1914 гг. в стиле скандинавского модерна по проекту архитектора Василия Волокитина.
2. Восток – рыцарь на доме Эпштейна
Доходный дом Максима Осиповича Эпштейна в Гусятниковом переуле, 11 – создал архитектор Валентин Дубовский в неоготическом стиле.
Рыцарь на его фасаде – самый «средневековый» из всех московских. Он расположен на уровне второго этажа, что позволяет хорошо его рассмотреть.
3. Юг – рыцарь на доме Демента
Этот доходный дом на Большой Полянке, 54 тоже построили по проекту Валентина Дубовского и по заказу купца Якова Демента.
Рыцарей на фасаде изначально было два, но сохранился лишь один.
Построенный по проекту Густава Гельриха в 1911, доходный дом Якова Рёкка на Пречистенке, 13 украшен сразу двумя рыцарями.
Самые известные в Москве рыцари стоят прямо на Арбате, 35 – на доходном доме Анны Филатовой, построенном по проекту Валентина Дубовского в 1913-1914 годах.
Источник:
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Прекрасный дом в Гусятниковом переулке. Но ведь пришла некогда в голову отцам города мысль - влепить в эту прекрасную архитектуру кирпичный новодел для увеличения квартир. Ещё бы - ведь это суперхорошее и дорогое место у Чистых прудов. Всё в итоге изуродовали - выглядеть стало просто безобразно. На фото, правда, это уродство не видно.