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7 рыцарей, охраняющих Москву

7 рыцарей, охраняющих Москву

Автор:
14 марта 2024 08:36
Сообщество : ФотоМир
Метки: Москва   интересно   на фасадах   рыцари   скульптура   статуя   факты   фото   
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В Москве скульптуры рыцарей на фасадах домов обращены на все четыре стороны света.

1. Север – рыцарь на доме Шугаевой

Доходный (специально построенный для сдачи квартир) дом Анны Шугаевой на Садово-Самотёчной улице, 2.

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Построен в 1913-1914 гг. в стиле скандинавского модерна по проекту архитектора Василия Волокитина.

2. Восток – рыцарь на доме Эпштейна

Доходный дом Максима Осиповича Эпштейна в Гусятниковом переуле, 11 – создал архитектор Валентин Дубовский в неоготическом стиле.

Рыцарь на его фасаде – самый «средневековый» из всех московских. Он расположен на уровне второго этажа, что позволяет хорошо его рассмотреть.

3. Юг – рыцарь на доме Демента

Этот доходный дом на Большой Полянке, 54 тоже построили по проекту Валентина Дубовского и по заказу купца Якова Демента.

Рыцарей на фасаде изначально было два, но сохранился лишь один.

Построенный по проекту Густава Гельриха в 1911, доходный дом Якова Рёкка на Пречистенке, 13 украшен сразу двумя рыцарями.

Самые известные в Москве рыцари стоят прямо на Арбате, 35 – на доходном доме Анны Филатовой, построенном по проекту Валентина Дубовского в 1913-1914 годах.

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Метки: Москва   интересно   на фасадах   рыцари   скульптура   статуя   факты   фото   
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1  комментарий
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Горожанин Полчаса назад
"2. Восток – рыцарь на доме Эпштейна".
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Прекрасный дом в Гусятниковом переулке. Но ведь пришла некогда в голову отцам города мысль - влепить в эту прекрасную архитектуру кирпичный новодел для увеличения квартир. Ещё бы - ведь это суперхорошее и дорогое место у Чистых прудов. Всё в итоге изуродовали - выглядеть стало просто безобразно. На фото, правда, это уродство не видно.
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