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Уютные картины художницы из Ялты, в которых каждый узнает себя

Уютные картины художницы из Ялты, в которых каждый узнает себя

Автор:
14 марта 2024 12:50
Сообщество : Искусство
Метки: Анжела Джерих   картины   красиво   уютные картины   художница   ялта   
2777
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Анжела Джерих - художница из Ялты. Её зарисовки - обычные люди в городе, которые обсуждают что-то, живут, радуются, грустят. Они похожи на нас.

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Метки: Анжела Джерих   картины   красиво   уютные картины   художница   ялта   
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6  комментариев
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60k
dima423 2 часа назад
Странно, 2 разных стиля)
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1k
lobster 41 минуту назад
На любителя.
Я лично какой-то особенной теплоты и душевности не увидел...
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33k
Slonyash Час назад
Люба как то больше лицом на мужчину смахивает, или мне кажется?
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