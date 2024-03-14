Уютные картины художницы из Ялты, в которых каждый узнает себя

Знаменитости, которые выглядят моложе своих лет

Художница рисует картины в стиле гиперреализма, заставляя усомниться в том, не реальные ли...

Художница рисует картины, вдохновляясь советским прошлым

Как наша сегодняшняя повседневность могла быть показана на картинах в музеях 2122 года

Пугающие, но такие реалистичные и притягивающие персонажи художницы по макияжу

Художник создаёт картины из простого скотча