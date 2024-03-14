Уютные картины художницы из Ялты, в которых каждый узнает себя

2777
19
Анжела Джерих - художница из Ялты. Её зарисовки - обычные люди в городе, которые обсуждают что-то, живут, радуются, грустят. Они похожи на нас.
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Не отличить от фото: художник рисует реалистичных больших кошек
- Художница создала новый жанр - бытовой сюрреализм
- Художница рисует картины в стиле гиперреализма, заставляя усомниться в том, не реальные ли предметы перед нами
- Художник рисует реалистичные портреты, похожие на фото
- Художник создаёт картины из простого скотча
Новости партнёров
реклама
Я лично какой-то особенной теплоты и душевности не увидел...